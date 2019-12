Avatar 2 - na jakim etapie są prace? Cameron komentuje

Avatar 2 to kontynuacja filmu Jamesa Camerona, pierwszy z kilku sequeli, które już zostały zapowiedziane. Reżyser pracuje nad nimi już od dłuższego czasu, realizując wszystkie części jednocześnie. Na tę chwilę szczegóły fabularne na ich temat są owiane tajemnicą; nie widzieliśmy też żadnych materiałów promocyjnych zapowiadających produkcje.

Teraz Cameron udzielił nowego wywiadu portalowi Variety, w którym zdradza, jaki jest aktualny status produkcji. Na jakim etapie są prace nad filmem Avatar 2 i kolejnymi częściami? Jak mówi:

Od 2013 roku do chwili obecnej projektowaliśmy cały świat w czterech nowych filmach. Pisaliśmy i skończyliśmy pisać scenariusze do wszystkich czterech części. Obsadziliśmy je, zrealizowaliśmy performance capture części drugiej, części trzeciej i pierwszej połowy części czwartej. W zasadzie zamknęliśmy temat nagrywania części aktorskiej. Spędzę kilka miesięcy w Nowej Zelandii wiosną, więc jesteśmy na dobrej drodze jeśli chodzi o nasze plany i postanowienia.

Odnosząc się do tego, jak długo trwa cały proces, Cameron dodaje:

Ludzie tak naprawdę nie rozumieją zakresu i złożoności tego procesu. To jak robienie dwóch i pół wielkich filmów animowanych. Realizacja typowego dużego filmu animowanego zajmuje około czterech lat, więc sobie to podsumujemy to okaże się, że jest w porządku i że idziemy zgodnie z harmonogramem by wydać film w grudniu 2021 r.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu zakończyły się prace przewidziane na 2019 rok. Według Camerona i całej ekipy, wszystko idzie zgodnie z planem i fani nie mają powodów do obaw.

Avatar 2 - premiera odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.