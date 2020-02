Avatar - gra Ubisoftu nie zadebiutuje w najbliższym czasie?

Ubisoft ujawnił listę swoich premier, które mają trafić na rynek w nadchodzącym roku fiskalnym. Wśród nich znalazły się największe hity tej firmy, co raczej nie było dla nikogo większym zaskoczeniem. Wydawca stawia przede wszystkim na sprawdzone, rozpoznawalne tytuły, które bez wątpienia przyniosą oczekiwane zyski.

Internauci dostrzegli jednak, że na liście brakuje produkcji studia Ubisoft Massive, twórców m.in. Tom Clancy’s The Division 2. Chodzi konkretnie o kontynuację gry Avatar: Gra komputerowa z 2009 roku. O tym, że prace nad nią trwają wiemy od samych deweloperów, którzy jeszcze w w listopadzie ubiegłego roku zapewniali w mediach społecznościowych, że produkcja jest w toku. Widać jednak, że na premierę trzeba będzie poczekać dłużej, bo nie ma jej w kalendarzu wydawniczym Ubisoftu na nadchodzące miesiące.

Zapewne ma to związek z produkcją filmu Avatar 2, który według oficjalnych doniesień ma do kin trafić w grudniu 2021 roku. Możliwe, że Ubisoft planuje premierę tej gry w podobnym terminie, co z kolei wyjaśniałoby jej nieobecność w rozpisce do kwietnia 2021 roku. Na oficjalne informacje musimy jednak poczekać.