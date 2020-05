Avatar 2 - podwodne ujęcia na nowych zdjęciach zza kulis filmu

Prace na planie filmu Avatar 2 zostały wstrzymane z powodu koronawirusa. Jednak to nie przeszkadza, żeby co jakiś czas do sieci trafiały kolejne zdjęcia zza kulis produkcji widowiska. Najnowsze ukazują moment kręcenia podwodnych ujęć do produkcji. Widzimy na nich aktorów w wodnym zbiorniku w studiu, którzy ubrani są w kombinezony do motion capture. Zdjęcia są dostępne poniżej.

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. W obsadzie produkcji znajdują się Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Kate Winslet i Oona Chaplin.

Avatar 2 zdjęcie zza kulis

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2021 roku.