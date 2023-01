Avatar 2 bije kolejny rekord. Gwiezdne Wojny pokonane w box office!

fot. 20th Century Studios // TSG Entertainment

Avatar 2 po raz siódmy z rzędu wygrywa weekend w Ameryce Północnej. Dzięki temu wyrównany został rekord, bo w historii tylko dwa tytuły nieprzerwanie królowały w box office przez siedem tygodni. Są to Avatar oraz Nad złotym stawem. Tym razem hit Jamesa Camerona zebrał 15,7 mln dolarów. Dzięki temu ma na koncie 620,58 mln dolarów i wskakuje na 11. miejsce najbardziej dochodowych filmów w historii rynku amerykańskiego.

Avatar 2 - box office świat

Poza Ameryką Północną film Avatar: Istota wody nadal radzi sobie fenomenalnie, notując spadek frekwencji o 28%. Tym razem zebrał 42,4 mln dolarów z 52 krajów. Do tej pory zebrano 1 mld 496 mln dolarów. Sumując, na koncie 2 mld 116 mln dolarów. Dzięki temu Avatar 2 pokonuje film Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (2 mld 70 mln dolarów). Tym samym widowisko Jamesa Camerona wskakuje na czwarte miejsce w rankingu najbardziej dochodowych filmów w historii kina. TOP 3 wydaje się pewne, bo Titanic ma na koncie 2 mld 190 mln dolarów, więc brakuje tylko 74 mln dolarów. Przypomnijmy, że jest to też rekord samego Camerona, który ma trzy z czterech najbardziej dochodowych filmów w dziejach. Żaden inny reżyser tego nie osiągnął i prawdopodobnie nigdy nie osiągnie.

Media donoszą też, że wszystkie filmy nominowane do Oscara zanotowały wzrost frekwencji w kinach. Najwięcej Wszystko wszędzie naraz, który pomimo obecności w VOD, zebrał milion dolarów.

Kot w butach: Ostatnie życzenie zajmuje drugie miejsce z wynikiem 10,6 mln dolarów. Spadek frekwencji w stosunku do weekendu poprzedniego wyniósł tylko 10%. Do tej pory zebrano 140,8 mln dolarów. Dzięki temu film zaraz przebije wynik jedynki. Poza Ameryką Północną zebrano 14,3 mln dolarów z 79 krajów. Zebrano razem 193,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 334,1 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Podium zamyka Mężczyzna imieniem Otto, który zbiera 6,75 mln dolarów z niskim spadkiem frekwencji w wysokości 23%, Razem ma na koncie dobre 46 mln dolarów. Z reszty świata ma już 24,9 mln dolarów. Sumując, na koncie zebrano 70,9 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów.

Box Office - Chiny biją rekord

W Chinach świętowano nowy rok, więc zawsze jest to najbardziej lukratywny okres dla kin. Podczas niego sprzedaż biletów sięgnęła kwoty 993,8 mln dolarów. Jest to wynik o 14% większy niż w 2019 roku,, gdy zebrano 888,2 mln dolarów. Udało się więc przywrócić frekwencję w kinach do poziomu sprzed pandemii.

Największymi hitami tego okresu są dwa tytuły. Pierwsze miejsce zajął kostiumowy thriller Full River Red w reżyserii legendarnego Zhanga Yimou. Film zebrał 465 mln dolarów. Drugie miejsce to widowisko sci-fi Wędrująca Ziemia 2 z wynikiem 377,5 mln dolarów.