Avatar 2 - nowy zwiastun już niebawem. Jest dokładna data

fot. materiały prasowe

Telewizja ABC oficjalnie ogłosiła, że światowa premiera pełnego zwiastuna filmu Avatar: Istota wody odbędzie się 2 listopada 2022 roku w programie Good Morning America. Program jest emitowany w godzinach 12:00-14:00 czasu polskiego. W jego trakcie trailer najpierw zostanie pokazany w telewizji i od razu trafi do sieci. W kinach będzie pokazywany przed filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Avatar 2 - opis fabuły

W filmie Jake i Neytiri założyli rodzinę i prowadzą spokojne życie. Jednak gdy na Pandorę powraca RDA, bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia swojego domu i udania się do bezpiecznej przystani na rafie, gdzie rządzi plemię Metkayina. Jake i członkowie jego rodziny będą musieli zmierzyć się z obcą kulturą i czynnikami środowiskowymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Avatar: Istota wody - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

Avatat 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku tylko w kinach.