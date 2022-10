Avatar: Istota wody - obsada trenowała ze specjalistami od wstrzymywania oddechu

materiały prasowe

Avatar: Istota wody jest kontynuacją historii z filmu z 2010 roku, która rozgrywa się 10 latach po wydarzeniach z pierwszej części. Ponownie za kamerą stanął James Cameron, a do swoich ról powracają Sam Worthington jako Jake i Zoe Saldana w roli Neytiri. Bohaterowie założyli rodzinę i mają teraz dzieci: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) i adoptowaną córkę Kiri. Tę ostatnią postać, pochodzącą z rasy Na'vi, gra Sigourney Weaver.

Praca z Jamesem Cameronem zawsze jest wyzwaniem dla aktorów i wygląda na to, że tak było i tym razem. Przy filmie zatrudnieni zostali specjaliści od wstrzymywania oddechu pod wodą, którzy pracowali z aktorami. Jak wiemy, motyw ten będzie odgrywał istotną rolę w nowym widowisku Camerona i zależało reżyserowi na tym, by móc realizować dłuższe ujęcia będąc zanurzonym w wodzie. Zoe Saldana w wywiadzie dla The New York Times zdradziła, że najdłużej wytrzymała pięć minut, natomiast Sigourney Weaver miała dobić do nawet 6,5 minut. Rekordzistką na planie jest jednak Kate Winslet, która wytrwała siedem minut bez łapania powietrza. Reżyser był zaskoczony wynikiem Winslet, ale zdradził, że aktorka jest niezwykle ambitna i trenując nurkowanie, jednocześnie budowała swoją postać.

Avatar 2 - zdjęcie z planu

Zobacz także:

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.