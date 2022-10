Avatar: Istota wody - Stephen Lang zdradza, co czeka widzów w sequelu

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Avatar: Istota wody. Stephen Lang, który w pierwszym Avatarze wcielił się w postać Quaritcha, głównego antagonisty, wyjawił w nowym wywiadzie, co czeka na widzów w kontynuacji.

Lang, który w obu filmach wciela się w rolę Pułkownika Milesa Quaritcha, miał okazję zobaczyć już sporo z Istoty wody. Podczas rozmowy z Chrisem Killianem z ComicBook.com, nazwał widowisko "pięknym" filmem, który jest niepodobny do niczego, co widzieliśmy wcześniej.

Widziałem dużo Avatara 2. Jest on niesamowity. Nie ma co do tego wątpliwości. Chodzi mi o to, że nigdy nie widziałem czegoś takiego, a widziałem Avatara. To jest całkiem nowy koncept, jest piękny. Pomijając fakt, że jest absolutnie wspaniały do oglądania i wszystko inne, to jest to po prostu ludzki film. Jest w nim tyle serca, uczuć i pasji, że myślę, iż będzie miał bardzo, bardzo szeroki oddźwięk.

Avatar: Istota wody

W filmie Avatar: Istota wody Jake i Neytiri po wydarzeniach z poprzedniej produkcji założyli rodzinę i żyją spokojnie na Pandorze. Jednak powrót korporacji RDA na planetę sprawia, że zostają zmuszeni do ucieczki na wyspiarskie rejony, na których rządzi plemię Metkayina.

Avatar: Istota wody - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

Zobacz także:

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce 16 grudnia 2022 roku. Natomiast odnowiona wersja Avatara trafi do polskich kin 23 września.