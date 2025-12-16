Reklama
Przed Avatarem 3 James Cameron wysłał do kin list. Reżyser i miliarder ma zalecenia i prośbę

James Cameron wysłał do amerykańskich kin specjalny list w sprawie projekcji Avatara 3. Reżyser, który właśnie oficjalnie został miliarderem, szykuje dla widzów seans idealny - ma kilka zaleceń w kwestii szczegółów pokazów.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
James Cameron 
Avatar: Ogień i popiół
James Cameron materiały prasowe
Premiera filmu Avatar 3 zbliża się wielkimi krokami. Nie ulega wątpliwości, że seans produkcji w kinie będzie dużym wydarzeniem. Tym bardziej, że o idealny odbiór dzieła wyjątkowo zadbał sam James Cameron. Reżyser Ognia i popiołu wystosował list do amerykańskich kin, który jest doskonałym dowodem na jego perfekcję. Legenda X Muzy ma kilka instrukcji, zaleceń i próśb, które pomogą widzom w czerpaniu pełnej przyjemności z pokazu. 

Cameron w specjalnej odezwie do pracowników technicznych kin przypomina im o własnych rekomendacjach w kwestii "ustawiania poziomu światła, konfiguracji dźwięku i prawidłowego kadrowania". Przed wyświetleniem filmu Avatar: Ogień i Popiół reżyser polecił raz jeszcze przeczytać swoje instrukcje, tak, aby systemy odpowiadające za obraz i dźwięk były "odpowiednio skalibrowane i gotowe do użycia". 

Twórca produkcji przypomina, że sam odpowiadał za montaż dźwięku w nowym Avatarze - przygotowywał go tak, by rzeczony dźwięk "brzmiał idealnie". Na sam koniec listu podkreśla "krytycznie ważną" rolę pracowników technicznych w zapewnianiu odbiorcom jak najlepszych wrażeń w trakcie seansu. Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie również zupełnie nowe zdjęcia z produkcji):

List Jamesa Camerona do pracowników technicznych kin

arrow-left
List Jamesa Camerona do pracowników technicznych kin
fot. X/Avatar 3: Fire and Ash
arrow-right

Ile na Avatarze 3 zarobi miliarder James Cameron?

Z kolei Forbers już oficjalnie uznał Jamesa Camerona za miliardera, szacując jego majątek na 1,1 mld USD. Reżyser wszedł tym samym do bardzo wąskiego grona miliarderów z Hollywood, w którym są także Steven Spielberg (7,1 mld USD), George Lucas (5,3 mld USD), Peter Jackson (1,7 mld USD) i Tyler Perry (1,4 mld USD). Dziennikarze serwisu prognozują w dodatku, że Avatar 3 może przynieść Cameronowi przychód w wysokości ok. 200 mln USD. 

Film Avatar: Ogień i popiół wejdzie na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek, 19 grudnia. 

Źródło: Screen Rant/Forbes

Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz w kinie Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

