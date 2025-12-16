Przemiany Hulka w MCU będą zupełnie inne. Spider-Man został mistrzem sztuk walki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Do sieci trafiło kilka zupełnie nowych rewelacji związanych z filmem Spider-Man 4. Najważniejsza z nich dotyczy Hulka i jego przemian - wygląda na to, że przełączanie się między różnymi osobowościami Zielonego Goliata będzie odbywać się w inny sposób, niż znają fani MCU. Jeden ze scooperów ujawnia, że paliwem rzeczonych zmian nie będzie już tylko gniew postaci, potwierdzając przy okazji, że w Całkiem nowym dniu zobaczymy Joe Fixita aka Szarego Hulka:

Jedną z najciekawszych rzeczy, które pokaże Spider-Man: Całkiem nowy dzień, jest sposób, w jaki Bruce Banner/Hulk zaczyna się zmieniać - i nie idzie to klasyczną ścieżką „wkurza się i tyle”. Film bardzo wyraźnie pokazuje, że Bruce potrafi przełączać się między różnymi wersjami Hulka w trakcie walki, niemal świadomie, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuje. I właśnie tutaj pojawia się bardzo mocna reinterpretacja Joe Fixita (Szarego Hulka). Ten Joe Fixit to nie tylko inny kolor - to zupełnie inna osobowość: przebiegła, manipulująca, cyniczna, z upodobaniem do władzy i pieniędzy. Nie działa pod wpływem gniewu, lecz z czystego egoizmu. Produkcja nie wykorzystuje Savage Hulka w pełni i wydaje się to całkowicie celowe. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej nieokiełznanego Hulka Marvel zachowuje na wielkie wydarzenia pokroju Doomsday lub Secret Wars, a tutaj skupią się na rozwoju postaci Bruce’a i jego wewnętrznych konfliktach.

Inne doniesienia na temat Całkiem nowego dnia przedstawia Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus:

niezwykle istotne dla filmu staną się sceny walk - Peter Parker je trenował i dopracował, zachowuje się jak "Jackie Chan w kostiumie", a na ekranie zobaczymy "niesamowite ruchy Spider-Mana";

Sadie Sink zagra Jean Grey, która może stać się "jedną z najważniejszych postaci nie tylko Secret Wars, ale całej Sagi Mutantów";

pierwszy zwiastun produkcji powinien zadebiutować w trakcie Super Bowl 2026;

Spider-Man ma ważną rolę w Secret Wars, w tym filmie dostanie też czarny kostium inspirowany strojami z animacji The Spectacular Spider-Man i gier studia Insomniac.

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.