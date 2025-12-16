Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Przemiany Hulka w MCU będą zupełnie inne. Spider-Man został mistrzem sztuk walki

W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień Hulk ma zmieniać się w sposób, którego fani MCU jeszcze nie znają. Pojawiły się też nowe doniesienia na temat treningu sztuk walki Petera Parkera i roli Sadie Sink w nadchodzącej produkcji. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Hulk MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Hulk Marvel
Reklama

Do sieci trafiło kilka zupełnie nowych rewelacji związanych z filmem Spider-Man 4. Najważniejsza z nich dotyczy Hulka i jego przemian - wygląda na to, że przełączanie się między różnymi osobowościami Zielonego Goliata będzie odbywać się w inny sposób, niż znają fani MCU. Jeden ze scooperów ujawnia, że paliwem rzeczonych zmian nie będzie już tylko gniew postaci, potwierdzając przy okazji, że w Całkiem nowym dniu zobaczymy Joe Fixita aka Szarego Hulka: 

Jedną z najciekawszych rzeczy, które pokaże Spider-Man: Całkiem nowy dzień, jest sposób, w jaki Bruce Banner/Hulk zaczyna się zmieniać - i nie idzie to klasyczną ścieżką „wkurza się i tyle”. Film bardzo wyraźnie pokazuje, że Bruce potrafi przełączać się między różnymi wersjami Hulka w trakcie walki, niemal świadomie, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuje. I właśnie tutaj pojawia się bardzo mocna reinterpretacja Joe Fixita (Szarego Hulka).

Ten Joe Fixit to nie tylko inny kolor - to zupełnie inna osobowość: przebiegła, manipulująca, cyniczna, z upodobaniem do władzy i pieniędzy. Nie działa pod wpływem gniewu, lecz z czystego egoizmu. 

Produkcja nie wykorzystuje Savage Hulka w pełni i wydaje się to całkowicie celowe. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej nieokiełznanego Hulka Marvel zachowuje na wielkie wydarzenia pokroju Doomsday lub Secret Wars, a tutaj skupią się na rozwoju postaci Bruce’a i jego wewnętrznych konfliktach. 

Inne doniesienia na temat Całkiem nowego dnia przedstawia Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus:

  • niezwykle istotne dla filmu staną się sceny walk - Peter Parker je trenował i dopracował, zachowuje się jak "Jackie Chan w kostiumie", a na ekranie zobaczymy "niesamowite ruchy Spider-Mana";
  • Sadie Sink zagra Jean Grey, która może stać się "jedną z najważniejszych postaci nie tylko Secret Wars, ale całej Sagi Mutantów";
  • pierwszy zwiastun produkcji powinien zadebiutować w trakcie Super Bowl 2026;
  • Spider-Man ma ważną rolę w Secret Wars, w tym filmie dostanie też czarny kostium inspirowany strojami z animacji The Spectacular Spider-Man i gier studia Insomniac.

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

arrow-left 25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu. Źródło: Sony arrow-right
25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.
24. Mac Gargan aka Skorpion - Posiada on nadludzką siłę (może podnosić ciężary o wadze ok. 15 ton), szybkość i wytrzymałość, cechują go również ponadprzeciętne umiejętności detektywistyczne. Z drugiej strony Gargan bez stroju Skorpiona w niektórych komiksach może umrzeć – wszystko przez genetyczną przypadłość, z którą się zmaga.
23. Herman Schultz aka Shocker - Genialny wynalazca, który dzięki zaprojektowanym przez siebie broniom i pancerzom potrafi tworzyć pole siłowe i znacznie wzmacniać swoją wytrzymałość. Z drugiej jednak strony Shocker niejednokrotnie dawał wyraz braku pewności siebie w działaniach.
22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - 22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - Posiada moce charakterystyczne dla Spider-Ludzi z nadludzką siłą na czele. Choć ta ostatnia jest mniejsza niż w przypadku Petera Parkera, czynnik leczniczy u Spider-Mana Noir działa znacznie szybciej. Bohater ma również pajęcze zmysły i potrafi strzelać sieciami.
21. Peni Parker aka SP//dr - Dzięki zbroi/robotowi o nazwie SP//dr Peni dysponuje nadludzką siłą i wytrzymałością, mogąc również przejmować kontrolę nad urządzeniami komputerowymi. Sama dziewczynka jest także genialną wynalazczynią.
20. Aaron Davis aka Prowler - Choć nie dysponuje on nadludzką siłą, jego zwinność plasuje go na tym polu w czołówce postaci całego uniwersum. Davis jest również strzelcem wyborowym i znakomitym akrobatą. Pancerz zapewnia mu z kolei obronę przed kulami i pociskami.
19. Harry Osborn aka Zielony Goblin - Serum Goblina i przejęty od ojca kostium dają mu nadludzką siłę i szybkość, znacznie zwiększając też iloraz inteligencji postaci. W trakcie jednego z pojedynków ze Spider-Manem Harry podniósł 10-tonowy ciężar. Słabością młodego Osborna jest głównie jego niestabilność emocjonalna.
18. Aleksij Sytsewicz aka Rhino- Dzięki kostiumowi Rhino podnosi przedmioty przekraczające masą 75 ton, znacznie wzrasta również jego wytrzymałość. W niektórych komiksach pancerz złoczyńcy pozwalał mu także bombardować przeciwnika promieniowaniem gamma. Postać ta jest jednak uznawana za jedną z mniej inteligentnych. W dodatku w trakcie biegu w pełnym uzbrojeniu Rhino nie może zmienić kierunku ataku.
17. Curt Connors aka Lizard - Connors jeszcze jako naukowiec uznawany był za geniusza. Po cielesnej transformacji zyskał nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, mogąc również korzystać ze śmiercionośnych kłów, pazurów i ogona lub kontrolować wszystkie gady. Jego wielką słabością jest zimno – wystarczy zaledwie kilka minut w ujemnej temperaturze, aby Lizard okazał się bezbronnym przeciwnikiem.
16. Adrian Toomes aka Vulture - Egzoszkielet zapewnia mu nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość i zdolność latania. Jego skrzydła potrafią również tworzyć pole elektromagnetyczne.
15. Gwen Stacy aka Spider-Woman - Posiada cały katalog pajęczych mocy z nadludzką siłą na czele. W dodatku jej ciało potrafi emitować wyładowania bioelektryczne (tzw. Venom Blast), które mogą powalić jednocześnie całą armię przeciwników.
14. Miles Morales aka Spider-Man - Korzysta z tych samych mocy, co Spider-Woman, przy czym Miles tworzy jeszcze potężniejsze wiązki bioelektryczne nazywane „Mega Venom Blast”.
13. Olivia Octavius aka Lady Octopus - Jej umysł uznawany jest za genialny. W czasie korzystania ze stroju i macek Olivia znacznie zwiększa swoją siłę (podnosi przedmioty o masie ponad 75 ton), mogąc jednocześnie przejmować pełną kontrolę nad Internetem czy sieciami komputerów.
12. Quentin Beck aka Mysterio - Beck nie posiada nadludzkiej siły czy wytrzymałości, ale dzięki specjalnemu urządzeniu do teleportacji może poruszać się z niebywałą szybkością. Jego największą bronią jest tworzenie iluzji, wprawiających przeciwników w totalną konfuzję – czasami ich źródło tkwi w nauce, w innych przypadkach w magii.
11. Peter B. Parker aka Spider-Man - Posiada dokładnie te same moce, co znany nam wszystkim Peter Parker, jednak jego życiowe wybory doprowadziły do pojawienia się niestabilności emocjonalnej i późniejszej depresji.
10. Molten Man - Poza nadludzką siłą i wytrzymałością Molten Man może nagrzewać swoje ciało do takiego stopnia, że emituje on śmiercionośne promieniowanie i zwiększa temperaturę najbliższego otoczenia do ok. 150 stopni Celsjusza, zabijając tym samym wrogów.
9. Hydro-Man - Potrafi przemieniać się w wodę (lub inne ciecze), mogąc dzięki temu tworzyć potężne tsunami. Jego siła jest niewyobrażalna, ale Hydro-Man ma jedną, wielką słabość – pod postacią wody jedna z jej cząsteczek jest de facto jego umysłem. Jeśli zostanie odseparowana od reszty, złoczyńca zupełnie traci swoją moc.
8. Max Dillon aka Electro - Dzięki wchłanianiu energii elektrokinetycznej Electro może tworzyć wyładowania o mocy aż 10 mln woltów – m.in. pod postacią potężnych piorunów. Korzystającego z pełni potęgi złoczyńcę można jednak relatywnie łatwo pokonać, choćby wrzucając go do wody.
7. Flint Marko aka Sandman - Po przemianie jego ciało staje się amorficznym zbiorem drobinek piasku, dając mu niewyobrażalną siłę i możliwość przygniatania przeciwników potężnymi konstrukcjami. Słabościami Sandmana są woda i wysokie temperatury.
6. Cyclone - Tworzy on wokół siebie potężne wiry powietrzne, w których prędkość wiatru znacznie przekracza najsilniejsze wiatry na naszej planecie (ponad 480 km/h). W dodatku Cyclone powołuje do istnienia szereg niszczycielskich tornad.
5. Wilson Fisk aka Kingpin - Fisk posiada wielką, choć nie nadludzką siłę. O jego wysokiej pozycji w rankingu decyduje jednak intelekt Kingpina, który czyni z niego prawdziwego mistrza zbrodni, wpływającego na działania na całej naszej planecie.
4. Peter Parker aka Spider-Man
3. Otto Octavius aka Doktor Octopus - Cybernetyczne macki dają mu nadludzką siłą i niewiarygodną zdolność poruszania się (swego czasu Octavius dzięki mackom skoczył na odległość przeszło 1500 km). Podobnie jak w przypadku Kingpina o jego pozycji w rankingu decyduje geniusz postaci – warto dodać, że Doktor Octopus jest także ekspertem w dziedzinie promieniowania i bomb nuklearnych.
2. Norman Osborn aka Zielony Goblin - Po zaaplikowaniu sobie serum/formuły Goblina Norman Osborn zyskał nadludzką siłę, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Jego największą bronią jest jednak intelekt, pozwalający mu m.in. tworzyć lek na raka czy gromadzić wokół siebie innych złoczyńców.
1. Eddie Brock aka Venom - Wśród zdolności symbionta (w jego podstawowej wersji) można wymienić m.in.: nadludzką siłę, przyśpieszony czynnik leczniczy, pamięć genetyczną, szybsze wychwytywanie nadchodzącego zagrożenia, manipulację procesami chemicznymi we własnym organizmie, telepatię, wchłanianie energii czy zmianę kształtu swojego ciała.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku. 

 

Źródło: X/MarvelStudiosSpoiler/Alex Perez

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Hulk MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Supergirl
-

Supergirl podbije TikToka. Takiej kampanii promocyjnej jeszcze nie było

2 Phantom Blade Zero
-

Phantom Blade Zero na premierę tylko na dwóch platformach. Zwiastun zdradza szczegóły

3 Titanic - katastrofa statku
-

Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

4 Zegarek PlayStation Anicorn
-

Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

5 67. Piękna i Bestia (1991) - Alan Menken
-

Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

6 Star Wars: Fate of the Old Republic
-

Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV