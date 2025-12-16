Stranger Things 5 - nowe zdjęcia z 2. części finałowego sezonu. Vecna w pełnej okazałości

fot. Netflix

Reklama

W nocy z 25 na 26 grudnia 2025 roku na Netflixie pojawi się druga część finałowego sezonu Stranger Things, najpopularniejszego serialu platformy. Historia Willa Byersa, Mike'a Wheelera, Lucasa Sinclaira, Dustina Hendersona i ich rodzin i przyjaciół prawie dobiegnie końca. Ten zobaczymy dopiero w Sylwestra.

Stranger Things: sezon 5, część 2 - zdjęcia

Netflix opublikował już enigmatyczny zwiastun 2. połowy finałowego sezonu, który zapowiedział wiele odkryć i niespodzianek. Teraz dzięki Deadline możecie przyjrzeć się nowym zdjęciom. Większość z nich to powtórka ujęć ze zwiastuna - niektóre tylko w odrobinę innym momencie lub scenerii - ale są też nowe sceny:

Stranger Things: sezon 5, część 2 - zdjęcia Zobacz więcej Reklama

Stranger Things - obsada 5. sezonu

W obsadzie piątego sezonu są między innymi: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Nell Fisher, Linda Hamilton, Alex Breaux, Jake Connelly oraz Jamie Campbell Bower.

Czy pierwsza część wypadła dobrze? Przeczytajcie naszą recenzję pierwszych odcinków Stranger Things 5!

Finałowy odcinek będzie mieć premierę w Sylwestra, 31 grudnia 2025 roku. To będzie koniec tej historii. Nie oznacza to jednak pożegnania z tym uniwersum, ponieważ platforma Netflix ma plany na kolejne produkcje.