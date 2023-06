Avatar 3 - 23 potwierdzone postacie. Tych bohaterów zobaczycie ponownie

Fot. Materiały prasowe

Avatar po wielu latach doczekał się sequela. To jednak wciąż nie koniec tej przygody. James Cameron ma już w planach kolejne części serii. Następny w kolejce jest Avatar 3, który zadebiutuje na dużym ekranie w 2024 roku. Poniżej znajdziecie szczegółową listę bohaterów, którzy pojawią się w filmie. Zobaczcie, kto powróci tym razem.

Co wiemy o Avatarze 3? Film niemal w całości był kręcony równocześnie z Avatar: Istota wody. Po raz kolejny zobaczymy rodzinę Sullych, którzy spotkają kolejne nowe plemię Na'vi. James Cameron nazwał ich "ludźmi popiołu". Choć na razie niewiele o nim wiadomo, to ci bohaterowie mieliby mieszkać w wulkanie i być nowymi antagonistami, co jest o tyle zaskakujące, że do tej pory wszystkie obce rasy były przedstawione raczej w pozytywnym świetle.

Avatar 3 - 23 potwierdzone postacie

Poniżej znajdziecie wszystkich 23 potwierdzonych bohaterów, którzy pojawią się w Avatarze 3.

1. Jake Sully - Sam Worthington. Tego bohatera raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To główny bohater serii, który od 2. części na stałe przybrał swoją postać Na'vi.

