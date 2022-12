Avatar 4 opóźniony? Na tę część poczekamy dłużej niż byśmy chcieli

fot. IMDb.com/20th Century Studios/20th Century Studios - © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Brak zgodności między wersją filmowca Jamesa Camerona a wytwórnią może świadczyć o rozłożeniu w czasie premier kolejnych części Avatara. Jest to dosyć rozczarowująca wiadomość, mając na uwadze fakt, że 13 lat dzieliło oryginalnego Avatara od jego najnowszej kontynuacji. Niemniej jednak Cameron stwierdził, że zachowana zostanie ciągłość historii i jej regularne tempo opowiadania, a opóźnienie potrwa w idealnym scenariuszu zaledwie rok.

Avatar 4 - kiedy wyjdzie?

Przy przekazywaniu informacji o prawdopodobnych datach premier reżyser zapewnił, że wszystko jest pod pełną kontrolą.

Wiemy dokładnie, co robimy. Wiemy, jakie będą te filmy. Musimy tylko przejść przez proces ich realizacji. Za dwa lata Avatar 3 ma premierę. Idealnie byłoby, gdyby trzy lata później wyszedł Avatar 4. A za kilka lat ukaże się kolejna część. Nie będziemy więc oddaleni od rynku.

I rzeczywiście Avatar 3 ma pojawić się w kinach w 2024 roku. Natomiast co do debiutu kolejnej produkcji pojawiają się zastrzeżenia. Według harmonogramu Disneya Avatar 4 powinien się ukazać 18 grudnia 2026. Jednak koliduje to z wersją Camerona, który zapowiedział, że wyjdzie trzy lata po ostatniej części. A zatem nie będzie miał premiery do 2027.

Oczywiste jest, że filmowiec nie chciałby doprowadzić do długich przerw między częściami. Jednak jego komentarze sugerują lekką zwłokę. Jeśli Disney i Cameron dokonają zmian w nadchodzących planach, fani z pewnością usłyszą o tym w najbliższych miesiącach.

James Cameron - o niespełnionych wizjach

Oprócz informacji o odłożeniu daty premiery Avatara 4 filmowiec wywołał emocje jeszcze jedną wypowiedzią. Podczas rozmowy z magazynem Empire został zapytany, czy czuje się źle, że przez takiego pochłaniacza czasu jak Avatar, nie może zrealizować swoich pomysłów w innych projektach. Mężczyzna przyznał, że ma dwie skrajne myśli na ten temat.

Pierwsza jest taka, że świat Avatara jest tak rozległy, że mogę opowiedzieć w nim większość historii, które chcę opowiedzieć. Przy tym również wypróbować różne techniki stylistyczne, które mam nadzieję zgłębiać. A po drugie, tak... nasz czas jako artystów jest określony. Zawsze będę opłakiwał niektóre z historii, których nie uda mi się stworzyć.

Film Avatar: Istota wody jest grany w kinach na całym świecie.