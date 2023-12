Diablo 4 - Rzeźnia Zira trafiła do gry. To wyzwanie dla doświadczonych graczy

fot. Blizzard

5 grudnia do Diablo 4 trafiła nowa zawartość w postaci Rzeźni Zira. To aktywność przeznaczona dla bohaterów na maksymalnym poziomie doświadczenia, którzy ukończyli już postępy sezonowe. Działa to na zasadzie przypominającej Głębokie Szczeliny z poprzedniej odsłony serii. Gracze najpierw muszą stworzyć specjalną, Broczącą Pieczęć, a następnie użyć ją, by zmierzyć się z wymagającym wyzwaniem. W 10 minut trzeba poradzić sobie z wrogami czyhającymi w lochu, a także rozprawić się z końcowymi Poszukiwaczami Krwi.

Pierwsze ukończenie Rzeźni Zira zapewnia wyjątkową nagrodę w postaci unikalnego i potężnego glifu, Krwawych Łez. Później zaś można go ulepszać wraz ze zwiększaniem rangi lochu. Trzeba jednak pamiętać, że każda ranga wiąże się ze wzrostem poziomu trudności.

Diablo 4 - Rzeźnia Zira

Oprócz tego najnowsza aktualizacja o numerze 1.2.3 wprowadziła kilka poprawek rozgrywki oraz możliwość podglądu afiksów w menu Zaklinania.