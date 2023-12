Zwiastun GTA 6 bije rekordy. Wyniki oglądalności robią ogromne wrażenie

fot. Rockstar Games

Reklama

5 grudnia zaprezentowano pierwszy zwiastun GTA 6. Można było spodziewać się, że materiał spotka się z dużym zainteresowaniem, ale chyba nikt nie oczekiwał aż takich wyników. W ciągu nieco ponad 24 godzin od premiery, wideo obejrzano ponad 100 miliony razy. Dla porównania, pierwszy trailer poprzedniej odsłony cyklu, czyli GTA V, na osiągnięcie takiego wyniku potrzebował... 12 lat.

Na tym jednak nie koniec. Poinformowano również, że zwiastun Grand Theft Auto VI był najchętniej oglądanym wideo (nie licząc teledysków) po 24 godzinach od premiery na YT, pobijając wcześniejszy wynik należący do Mr Beasta (59,4 miliona po 24 godzinach, GTA 6 osiągnęło taki rezultat w zaledwie 6 godzin). Niewiele brakowało, by przebić również rekordowy wynik z kategorii muzycznej, ale tutaj Rockstar Games musi uznać wyższość k-popowej grupy BTS, bo klip do ich utworu "Butter" zdobył 108 milionów wyświetleń w ciągu doby.

Oczywiście udało się również przebić wyniki wszystkich innych gier, o czym poinformowano między innymi na oficjalnym koncie Księgi rekordów Guinessa.

https://twitter.com/GWR/status/1731968068539064777

GTA 6 ma zadebiutować w 2025 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.