Marvel’s Avengers - zobacz jak w grze mogą wyglądać Czarna Pantera i War Machine

Marvel's Avengers to całkiem udana produkcja, której w pewnym momencie czegoś zabrakło, by na dłużej przyciągnąć graczy. Tytuł miał znakomite otwarcie notując drugi wynik w historii gier o superbohaterach (ustępując miejsca jedynie Marvel’s Spider-Man), a mimo tego - jak mogliście przeczytać - zainteresowanie tytułem zmalało. Twórcy prześcigają się w tym, żeby zmienić tę sytuację i ponownie wzbudzić zainteresowanie.

Do gry wkrótce trafią nowi herosi, a dzięki dataminerom poznaliśmy wygląd dwóch z nich. Z plików gry gracze wyciągnęli wizerunki Czarnej Pantery oraz War Machine. Ten pierwszy ma strój odbiegający od tego, który znamy MCU - przypomina on raczej solidny pancerz. Drugi zaś przypomina postać, którą w filmowej serii gra Don Cheadle. Pamiętajmy jednak, że w Marvel's Avengers sporo jest kosmetycznych skórek, które pozwalają na ingerencję w wygląd bohaterów, więc to co widzimy poniżej może być tylko jednym z licznych wariantów.

Marvel's Avengers dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczeka się też aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji.