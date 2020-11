The Elder Scrolls VI tylko na Xboksie i PC? Todd Howard nie sądzi, by miało do tego dojść

Bethesda

We wrześniu poinformowano, że Microsoft kupił ZeniMax Media, czyli spółkę-matkę, w skład której wchodzi m.in. Bethesda. Wielu graczy przyjęło tę decyzję z wyraźną ekscytacją, inni zaczęli odczuwać pewien strach. Niektórzy obawiają się bowiem o to, że kolejne produkcje tego wydawcy trafią wyłącznie na PC i konsole z rodziny Xbox. Phil Spencer przyznał w jednym z wywiadów, że na razie nie ma co do tego żadnych planów, a decyzje będą podejmowane indywidualnie dla każdego z tytułów. Teraz zaś na ten temat, a konkretnie o The Elder Scrolls VI, wypowiedział się także Todd Howard z Bethesdy.

Howard przyznał w rozmowie z serwisem Gamesindustry.biz, że Bethesda i Microsoft współpracowały ze sobą już wcześniej i w serii TES już wcześniej można było spotkać się z jakąś formą wyłączności dla platform amerykańskiego producenta. Dodaje on jednak, że trudno mu wyobrazić sobie, by The Elder Scrolls VI miało trafić wyłącznie na PC i Xboksa.

Trudno się nie zgodzić z Toddem Howardem. Wystarczy spojrzeć tylko na to, jak świetnie sprzedała się wcześniejsza odsłona tej popularnej serii, czyli The Elder Scrolls V: Skyrim. Mowa tu bowiem o ponad 30 milionach egzemplarzy – osiągnięcie takiego wyniku byłoby raczej niemożliwe bez portów na w zasadzie wszystkie liczące się urządzenia do gier.