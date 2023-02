Avatar: Legenda Aanga - księżniczka Azula po latach dostanie drugą szansę. Ten komiks może być genialny

Źródło: Dark Horse Comics

Dark Horse Comics ogłosiło, że powstanie nowy komiks z uniwersum Avatara: Legendy Aanga. Historia skupi się na księżniczce Azuli, siostrze obecnego Władcy Ognia. Wygląda na to, że bohaterka po latach dostanie drugą szansę od losu. Nie wiadomo jednak, czy z niej skorzysta.

Księżniczka Azula wielokrotnie próbowała schwytać Avatara i ma wiele grzechów na swoim sumieniu. Jest wyjątkowo potężna i utalentowana, przez co w bardzo młodym wieku potrafiła już świetnie panować nad ogniem. Nowy komiks to dobra okazja, by jeszcze lepiej poznać tą fascynującą i złożoną postać.

Avatar: Legenda Aanga - komiks o księżniczce Azuli

W komiksie Azula próbuje pokonać swojego brata i prowadzi kampanię, by zdestabilizować Naród Ognia. Po nieudanym ataku trafia jednak do tajemniczej leśnej świątyni, w której mieszka samotny mnich. Szybko okazuje się, że nie jest to bezpieczne schronienie, a bohaterka zostanie zmuszona, by zmierzyć się z własną przeszłością. Dostanie szansę na odkupienie. Pytanie, czy z niej skorzysta.

https://twitter.com/AvatarNews_/status/1621232367032766464

Komiks będzie zatytułowany Azula in the Spirit Temple. Premiera jest zaplanowana na 26 września 2023 roku. Autorem powieści graficznej jest Faith Erin Hicks. Za ilustracje odpowiadają Peter Wartman i Adele Matera. Cała trójka pracowała już wcześniej nad komiksami z uniwersum Avatara: Legendy Aanga, na przykład Suki, Alone.

