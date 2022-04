Avatar: Legenda Aanga - Gordon Cormier odtwarza słynną pozę Aanga! Aktor wygląda jak prawdziwy Avatar

Fot. Materiały prasowe/screenrant.com

Netflix szykuje adaptację aktorską popularnej animacji o nazwie Avatar: Legenda Aanga. W przeszłości film na podstawie serialu bardzo źle przyjął się wśród fanów, więc platforma ma przed sobą ambitne zadanie, by ich nie zawieść. Gordon Cormier, który wcieli się w tytułowego bohatera, postanowił odtworzyć kultową pozę medytacyjną młodego maga wszystkich czterech żywiołów. Zdjęciem pochwalił się na swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie sami, czy jest duże podobieństwo pomiędzy aktorem i Aangiem.

Avatar: Legenda Aanga - aktor pozuje jak Aang [ZDJĘCIE]

Roku przybywam! Albo pójdę pojeździć na deskorolce i uratuję świat później! 😂

Avatar: Legenda Aanga od Netflixa - informacje

W obsadzie serialu aktorskiego Avatara: Legendy Aanga są: Gordon Cormier jako tytułowy Aang, Kiawentiio Tarbell jako Katara, Ian Ousley jako Sokka, Dallas Liu jako Zuko, Paul Sun-Hyung Lee jako wujek Iroh, Elizabeth Yu jako Azula, Daniel Dae Kim jako Władca Ognia Ozai, Maria Zhang jako Suki, Ken Leung jako Zhao, Lim Kay Siu jako Gyatso, Yvonne Chapman jako Avatar Kyoshi, Tamlyn Tomita jako Yukari i Casey Camp-Horinek jako Kanna.

Podczas wywiadu Paul Sun-Hyung Lee, wcielający się w wujka Iroh, zdradził długość epizodów serialu Netflixa. Wygląda na to, że każdy będzie trwać godzinę. To oznacza osiem odcinków po 60 minut - czyli łączny czas trwania to 480 minut.