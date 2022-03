Avatar: Legenda Aanga - ile odcinków będzie mieć serial Netflixa? Znamy długość epizodów i szalony budżet

Avatar: Legenda Aanga to aktorska adaptacja Netflixa kultowej animacji Nickelodeon. Jedna z gwiazd biorących udział w produkcji zdradziła, ile odcinków będzie mieć serial, a także długość epizodów. Wygląda na to, że będzie trwać dokładnie tyle samo, co Księga I: Woda.