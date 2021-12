Avatar: Legenda Aanga - zdjęcia zza kulis serialu Netflixa. Iroh ze swoją ikoniczną brodą

materiały prasowe

Avatar: The Last Airbender to nowy serial szykowany przez Netflixa, który jest aktorską wersją kultowego anime. Paul Sun-Hyung Lee wciela się w projekcie w postać Iroha, wujka postaci Zuko i emerytowanego generała Narodu Ognia. Do sieci trafiło zdjęcie aktora, z którego wynika, że Iroh w jego wykonaniu będzie nosił swoją ikoniczną brodę.

Ponadto producent wykonawczy serialu, Albert Kim, zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie, które informuje o rozpoczęciu trzeciego tygodnia pracy na planie widowiska.

Akcja produkcji dzieje się w świecie fantasy, w którym cywilizacja jest podzielona na trzy przeduprzemysłowione narody: Plemiono Wody, Królestwo Ziemi i Nomadów Powietrza oraz jeden naród uprzemysłowiony, Naród Ognia, zdolny do produkcji różnego rodzaju maszyn. Historia kręci się wokół tytułowego Awatara, osoby, która może dysponować magią wszystkich żywiołów.

https://twitter.com/AvatarNews_/status/1465470425962483712

https://twitter.com/MagicBranch/status/1465397223051575301

W obsadzie znajdują się oprócz wspomnianego Lee również Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara, Ian Ousley jako Sokka, Dallas Liu jako Zuko, Daniel Dae Kim jako Lord Ozai, Lim Kay Siu jako Gyatso oraz Ken Leung jako Zhao.