Wkurzały Was napisy na Netflixie? Jest nowa funkcja dla anglojęzycznych odbiorców

Nowe badanie wykazały, że niemal połowa wyświetleń, które zdobył Netflix miała włączoną opcję napisów, co pokazuje popularność tej funkcjonalności. Z tej okazji gigant streamingowy postanowił rozbudować opcje i zaproponował swoim widzom coś nowego.

Deadline poinformowało, że wraz z pojawieniem się 5. sezonu serialu Ty, Netflix udostępnił nową opcję oglądania swoich filmów oraz seriali. Do tej pory anglojęzyczni odbiorcy mieli do dyspozycji opcję tylko z pełnym opisem. To oznacza, że w ramach napisów pokazywano nie tylko dialogi postaci, ale także opisywano dźwięki otoczenia. Nowa funkcja, pozbawiona dopisku [CC] pozwala na skupienie się wyłącznie na opisanych dialogach.

To może być istotna informacja przy oglądaniu seriali lub filmów, które nie zostały przetłumaczone na język polski. Jeśli wolicie nie skupiać się w trakcie seansu podwójnie na dźwiękach spadających łyżek lub podmuchów wiatru, warto przetestować tę opcję.

Jeśli zdecydujecie się na przetestowanie nowej funkcjonalności Netflixa przy okazji 5. sezonu serialu Ty, warto też przypomnieć sobie, o czym ta produkcja tak naprawdę opowiada. Koleżanka z redakcji, Kaja Grabowiecka, napisała artykuł na temat tego, jak szkodliwe jest romantyzowanie takich opowieści i postaci.