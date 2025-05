Pierwsze informacje i zdjęcia z Obecności 4! Nowa część miała być jak Avengers: Koniec gry?

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Obecność powróci przy okazji finałowej odsłony, której angielski tytuł brzmi The Conjuring: Last Rites. W rolach głównych zobaczymy po raz kolejny (i ostatni) Verę Farmigę oraz Patricka Wilsona, którzy wcielą się w małżeństwo Warrenów. W obszernej rozmowie z Entertainment Weekly zdradzono wiele informacji na temat nadchodzącego filmu.

Clayface zyskuje nowego scenarzystę. Fani Star Wars go znają

Nowe informacje o Obecności 4

Oto najważniejsze informacje o Obecności 4:

To najbardziej osobista produkcja do tej pory, która jest nastawiona na rodzinne relacje.

Początkowo aktorzy chcieli stworzyć superwidowisko. W rozmowie z EW żartują nawet, że myślano o zrobieniu czegoś na wzór Avengers: Koniec gry, gdzie pojawiłyby się wszystkie dotychczasowe demony z serii, ale zrezygnowano z tego pomysłu i postawiono na osobistą historię.

Ostatnia część to powrót do korzeni, demonów i straszenia. W przeciwieństwie do "trójki", głównym przeciwnikiem nie będzie człowiek.

Ważną postacią w filmie będzie córka Warrenów, w którą wcieli się Mia Tomlinson. Ma być ukazany wpływ wychowywania się pośród demonicznych artefaktów. Podobnie do matki będzie mieć też specjalne nadprzyrodzone zdolności medium.

Aktorzy żartobliwie porównują ostatnią część do Poznaj moich rodziców, ale w wersji paranormalnej. W filmie pojawi się postać chłopaka córki Warrenów, którego zagra Ben Hardy. Ma być on reprezentantem nowej widowni. Będzie to dla niego pierwsze wejście w ten nadprzyrodzony świat.

Ed Warren będzie szorstko nastawiony do adoratora swojej córki.

Akcja filmu dzieje się 5 lat po ostatniej części. Ed i Lorraine Warrenowie są na emeryturze i zrezygnowali z tropienia paranormalnych zjawisk z powodu ataku serca, którego doznał mężczyzna przy okazji poprzedniej odsłony.

James Wan przyznał, że nadal chciałby wyreżyserować film o "The Crooked Man", który pojawił się w 2. części serii.

Fabuła będzie opowiadać o prawdziwej historii rodziny Smurli. Jej członkowie występowali w telewizji w programie Larry King Live oraz Entertainment Tonight, a na bazie ich historii powstała książka The Haunted: One Family's Nightmare (1986) oraz film telewizyjny z 1991 roku. To jedna z najpopularniejszych spraw Warrenów, o której aktorzy wiedzieli jeszcze przed nakręceniem pierwszego filmu. Członkowie rodziny skarżyli się na dziwny zapach w domu, słyszeli głosy i byli ofiarami innych niewytłumaczalnych zjawisk na terenie swojego domostwa.

W rodzinę Smurli wcieli się: Rebecca Calder (Janet), Elliot Cowan (Jack), Kíla Lord Cassidy (Heather), Beau Gadsdon (Dawn), Tilly Walker (Carin), Molly Cartwright (Shannon), Peter Wight (dziadek Smurl) oraz Kate Fahy (babcia Smurl).

Obecność 4 - pierwsze zdjęcia

Entertainment Weekly opublikowało też pierwsze zdjęcia z filmu:

Obecność 4 Zobacz więcej Reklama

Najlepsze horrory 2024 roku - ranking wg krytyków