Miley Cyrus promuje Avatar: Ogień i popiół. Jej nowy singiel ma być wielkim hitem
W ramach promocji widowiska Avatar: Ogień i popiół opublikowano piosenkę, która została zaśpiewana przez Miley Cyrus. Jednocześnie zapowiedziano nowy zwiastun na poniedziałek 17 listopada 2025 roku, który zadebiutuje wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów do kina.
Dream as One to oryginalna piosenka skomponowana specjalnie dla filmu Avatar: Ogień i popiół w reżyserii Jamesa Camerona. Miley Cyrus wykonuje utwór oraz jest współproducentką i współautorką tekstu piosenki wraz z Andrew Wyattem i Markiem Ronsonem.
Avatar: Ogień i popiół - piosenka do przesłuchania
Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba!
Avatar: Ogień i popiół - przedsprzedaż biletów
Ogłoszono, że 17 listopada podczas wieczornego meczu footballu amerykańskiego zadebiutuje nowa zapowiedź widowiska Jamesa Camerona. Jednocześnie tego dnia w USA oraz w różnych krajach świata do przedsprzedaży trafią bilety na premierowe seanse 19 grudnia 2025 roku. W galerii możecie zobaczyć również nowy plakat! Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się przedsprzedaż w Polsce.
Avatar: Ogień i popiół – szczegóły
James Cameron wyreżyserował go na podstawie scenariusza, napisanego przez siebie wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.
W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.
Źródło: Strona 20th Century Studios na X
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1972, kończy 53 lat