Miley Cyrus promuje Avatar: Ogień i popiół. Jej nowy singiel ma być wielkim hitem

W ramach promocji widowiska Avatar: Ogień i popiół opublikowano piosenkę, która została zaśpiewana przez Miley Cyrus. Jednocześnie zapowiedziano nowy zwiastun na poniedziałek 17 listopada 2025 roku, który zadebiutuje wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów do kina.
Adam Siennica
Adam Siennica
Avatar Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Dream as One to oryginalna piosenka skomponowana specjalnie dla filmu Avatar: Ogień i popiół w reżyserii Jamesa Camerona. Miley Cyrus wykonuje utwór oraz jest współproducentką i współautorką tekstu piosenki wraz z Andrew Wyattem i Markiem Ronsonem.

Avatar: Ogień i popiół - piosenka do przesłuchania

Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba!

Avatar: Ogień i popiół - przedsprzedaż biletów

Ogłoszono, że 17 listopada podczas wieczornego meczu footballu amerykańskiego zadebiutuje nowa zapowiedź widowiska Jamesa Camerona. Jednocześnie tego dnia w USA oraz w różnych krajach świata do przedsprzedaży trafią bilety na premierowe seanse 19 grudnia 2025 roku. W galerii możecie zobaczyć również nowy plakat! Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się przedsprzedaż w Polsce.

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. materiały prasowe
arrow-right

Avatar: Ogień i popiół – szczegóły

James Cameron wyreżyserował go na podstawie scenariusza, napisanego przez siebie wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.

W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.

Źródło: Strona 20th Century Studios na X

Adam Siennica
Adam Siennica
