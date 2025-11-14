Miley Cyrus promuje Avatar: Ogień i popiół. Jej nowy singiel ma być wielkim hitem

fot. materiały prasowe

Dream as One to oryginalna piosenka skomponowana specjalnie dla filmu Avatar: Ogień i popiół w reżyserii Jamesa Camerona. Miley Cyrus wykonuje utwór oraz jest współproducentką i współautorką tekstu piosenki wraz z Andrew Wyattem i Markiem Ronsonem.

Avatar: Ogień i popiół - piosenka do przesłuchania

Avatar: Ogień i popiół - przedsprzedaż biletów

Ogłoszono, że 17 listopada podczas wieczornego meczu footballu amerykańskiego zadebiutuje nowa zapowiedź widowiska Jamesa Camerona. Jednocześnie tego dnia w USA oraz w różnych krajach świata do przedsprzedaży trafią bilety na premierowe seanse 19 grudnia 2025 roku. W galerii możecie zobaczyć również nowy plakat! Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się przedsprzedaż w Polsce.

Avatar: Ogień i popiół – szczegóły

James Cameron wyreżyserował go na podstawie scenariusza, napisanego przez siebie wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.

W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.