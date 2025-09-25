Nowy zwiastun Avatar: Ogień i popiół! Hit science fiction od Camerona nigdy nie wyglądał tak pięknie

fot. materiały prasowe

Seria Avatar od Jamesa Camerona składa się dotychczas z dwóch filmów, ale trzeci pojawi się w kinach już w grudniu 2025 roku. To nie przeszkodziło legendarnemu reżyserowi w osiągnięciu wielkiego sukcesu - ta marka mimo tylko dwóch produkcji znajduje się wśród najbardziej kasowych franczyz w historii Hollywood. Jak będzie wyglądać jej nowa odsłona? Sprawdźcie sami, ponieważ opublikowano nowy, pełen akcji i emocji zwiastun Avatar: Ogień i popiół.

Avatar: Ogień i popiół – szczegóły

Oto nowy zwiastun Avatar: Ogień i popiół od Jamesa Camerona. Święta zapowiadają się jeszcze lepiej niż zwykle!

Premiera 19 grudnia 2025 roku. Pojawiły się też nowe zdjęcia oraz plakat. Znajdziecie je na początku galerii poniżej:

James Cameron wyreżyserował go na podstawie scenariusza, napisanego przez siebie wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.

W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.

W nowym filmie rodzina Sullych natrafia na kompletnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzą innych Na’vi i gardzą ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę w większej sile militarnej.

