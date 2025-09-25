placeholder
Nowy zwiastun Avatar: Ogień i popiół! Hit science fiction od Camerona nigdy nie wyglądał tak pięknie

Avatar: Ogień i popiół, trzecia część kasowej sagii science fiction od Jamesa Camerona, otrzymał właśnie nowy zwiastun. Pandora nigdy nie prezentowała się lepiej. Wybuchowa akcja, piękne widoki, wielkie emocje. Czego chcieć więcej?
Wiktor Stochmal
Tagi:  avatar 3 
zwiastun Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół fot. materiały prasowe
Seria Avatar od Jamesa Camerona składa się dotychczas z dwóch filmów, ale trzeci pojawi się w kinach już w grudniu 2025 roku. To nie przeszkodziło legendarnemu reżyserowi w osiągnięciu wielkiego sukcesu - ta marka mimo tylko dwóch produkcji znajduje się wśród najbardziej kasowych franczyz w historii Hollywood. Jak będzie wyglądać jej nowa odsłona? Sprawdźcie sami, ponieważ opublikowano nowy, pełen akcji i emocji zwiastun Avatar: Ogień i popiół.

Avatar: Ogień i popiół – szczegóły

Oto nowy zwiastun Avatar: Ogień i popiół od Jamesa Camerona. Święta zapowiadają się jeszcze lepiej niż zwykle!

Premiera 19 grudnia 2025 roku. Pojawiły się też nowe zdjęcia oraz plakat. Znajdziecie je na początku galerii poniżej:

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. materiały prasowe
Avatar: Ogień i popiół – szczegóły

James Cameron wyreżyserował go na podstawie scenariusza, napisanego przez siebie wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.

W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.

W nowym filmie rodzina Sullych natrafia na kompletnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzą innych Na’vi i gardzą ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę w większej sile militarnej.

Wszystkie filmy Jamesa Camerona - ranking

fot. materiały prasowe

Źródło: YouTube (Avatar)

Wiktor Stochmal
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół Sci-Fi
Powiązane osoby

naEKRANIE Poleca

