Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy
Do sieci trafiają nowe informacje o filmie Avatar: Ogień i popiół, w którym ma dojść do bitwy o epickim rozmachu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Choć większość produkcji powstała z wykorzystaniem efektów komputerowych, zastosowano także praktyczne metody.
Bitwa w filmie Avatar: Ogień i popiół może zadziwić widzów. W nowym materiale opublikowanym przez magazyn Empire czytamy, że dojdzie do walki w powietrzu, w której koczownicze plemię wietrznych handlarzy, dowodzone przez Peylaka (David Thewlis), zostanie zaatakowane przez klan Mangkwan, czyli antagonistów tej historii. Choć do realizacji wykorzystano efekty komputerowe i całość rozgrywa się w powietrzu, Garrett Warren, drugi reżyser i koordynator kaskaderów, zapowiada, że użyto tylu praktycznych metod, ile było to możliwe.
Avatar 3 - bitwa w przestworzach
Na przykład podczas kręcenia wykorzystano prawdziwe płomienie. "Chcemy, by widzowie poczuli ten żar!" - zapowiada Warren. Opisuje bitwę jako połączenie abordażu piratów ze statku na statek z powietrzną batalią samolotów, w której latającymi pojazdami są znane widzom ikrany.
Na potrzeby scen batalistycznych zbudowano ogromne scenografie - w tym replikę ludzkiego statku biorącego udział w walce, mierzącą 30 metrów długości. Dla kaskaderów przygotowano także kukiełki ikranów. Musieli z nich zeskakiwać w locie, by dochodziło do walki wręcz z wojownikami.
Avatar 3 - galeria zdjęć
Na początku nowe zdjęcie ze wspomnianej bitwy!
Avatar: Ogień i popiół - rremiera filmu zaplanowana jest na grudzień 2025 roku.
Źródło: Empire
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1943, kończy 82 lat
ur. 1955, kończy 70 lat