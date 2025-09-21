Przeczytaj w weekend
Avatar: Ogień i popiół – powietrzna bitwa rozgrzeje widzów. Kaskader zdradza kulisy

Do sieci trafiają nowe informacje o filmie Avatar: Ogień i popiół, w którym ma dojść do bitwy o epickim rozmachu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Choć większość produkcji powstała z wykorzystaniem efektów komputerowych, zastosowano także praktyczne metody.
Adam Siennica
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół fot. Empire
Bitwa w filmie Avatar: Ogień i popiół może zadziwić widzów. W nowym materiale opublikowanym przez magazyn Empire czytamy, że dojdzie do walki w powietrzu, w której koczownicze plemię wietrznych handlarzy, dowodzone przez Peylaka (David Thewlis), zostanie zaatakowane przez klan Mangkwan, czyli antagonistów tej historii. Choć do realizacji wykorzystano efekty komputerowe i całość rozgrywa się w powietrzu, Garrett Warren, drugi reżyser i koordynator kaskaderów, zapowiada, że użyto tylu praktycznych metod, ile było to możliwe.

Avatar 3 - bitwa w przestworzach

Na przykład podczas kręcenia wykorzystano prawdziwe płomienie. "Chcemy, by widzowie poczuli ten żar!" - zapowiada Warren. Opisuje bitwę jako połączenie abordażu piratów ze statku na statek z powietrzną batalią samolotów, w której latającymi pojazdami są znane widzom ikrany.

Na potrzeby scen batalistycznych zbudowano ogromne scenografie - w tym replikę ludzkiego statku biorącego udział w walce, mierzącą 30 metrów długości. Dla kaskaderów przygotowano także kukiełki ikranów. Musieli z nich zeskakiwać w locie, by dochodziło do walki wręcz z wojownikami.

- Nawet takie miejsce jak Pandora nie jest wymówką, by nie kręcić scen w namacalny sposób. To film Jima Camerona. Nie robimy sztucznych rzeczy - podkreśla Warren.

Avatar 3 - galeria zdjęć

Na początku nowe zdjęcie ze wspomnianej bitwy!

Avatar: Ogień i popiół

Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
Avatar: Ogień i popiół - rremiera filmu zaplanowana jest na grudzień 2025 roku.

Źródło: Empire

Adam Siennica
