Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance - zwiastun gry. Premiera jeszcze w tym roku

fot. materiały prasowe

Firmy Bamtang Games i Game Mill Entertainment zapowiedziały produkcję zatytułowaną Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance. Będzie to przygodowa gra akcji na podstawie popularnego serialu animowanego. Gracze otrzymają możliwość pokierowania dziewięcioma grywalnymi postaciami, w skład których wejdą między innymi Ang, Sokka czy Katara.

Podczas zabawy zmierzymy się z przeciwnikami, zajmiemy się wykonywaniem zadań pobocznych oraz rozwiązywaniem zagadek logicznych. Do poradzenia sobie z tymi ostatnimi będzie trzeba korzystać z mocy czterech żywiołów: ognia, wody, wiatru oraz ziemi. Twórcy zapowiedzieli również, że całą produkcję będzie można ukończyć nie tylko samotnie, ale też w dwuosobowej kooperacji, zarówno online, jak i lokalnie.

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance ma zadebiutować jeszcze tej jesieni. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.