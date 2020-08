Avatar: The Last Airbender - twórcy animowanego oryginału odchodzą z produkcji Netflixa

nickelodeon

Awatar: Legenda Aanga, serial animowany znany także jako Avatar: The Last Airbender i emitowany w latach 2005-2008, miał doczekać się aktorskiej wersji od Netflixa. Za jej sterami stanąć mieli Michael Dante DiMartino i Bryan Konietzko, którzy tworzyli także serial animowany.

Teraz sam duet twórców poinformował, że opuścili projekt, którego mieli być showrunnerami i producentami wykonawczymi. DiMartino w specjalnym oświadczeniu zakomunikował powody odejścia. Wygląda na to, że nie otrzymali pełni kreatywnej swobody, którą obiecał im Netflix. Zobaczcie:

Wygląda jednak na to, że produkcja powstanie z zupełnie innymi twórcami na pokładzie. Jak czytamy w komunikacie:

I kto wie? Aktorska adaptacja Avatara stworzona przez Netflix może być dobra. Może się okazać, że to adaptacja, którą wielu z was polubi. Ale jestem pewien jednego, że jakakolwiek wersja ostatecznie pojawi się na ekranie, nie będzie to nic, co ja i Bryan sobie wyobrażaliśmy lub zamierzaliśmy zrobić.