Obsada Avengers: Doomsday będzie większa - Marvel potwierdza. Tych postaci brakuje

Marvel podzielił się wczoraj z widzami obsadą filmu Avengers: Doomsday. Powiedzieć, że zdarzenie to przejdzie do historii kampanii promocyjnych hollywoodzkich produkcji, to właściwie nic nie powiedzieć. Przez blisko 5 i pół godziny prawie 15 mln ludzi śledziło w sieci... krzesła, na których pojawiały się kolejne nazwiska aktorek i aktorów, którzy zagrają w zbliżającej się odsłonie MCU. Wygląda jednak na to, że lista ta będzie jeszcze większa.

Avengers: Doomsday - obsada. Te postacie na pewno pojawią się w filmie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Najpierw taki obrót spraw zasugerował Boris Kit z prestiżowego serwisu Hollywood Reporter, którego źródła stwierdziły wprost: obsada Avengers: Doomsday jest liczniejsza, choć w chwili obecnej nie wiemy, w jaki sposób będą ogłaszane kolejni jej członkowie. Później w podobnym tonie wypowiedział się sam Marvel, który w ramach interakcji w mediach społecznościowych z kontem Roberta Downeya Jr. napisał: "Zawsze jest miejsce na więcej...".

Avengers: Doomsday - sugestia, że postaci będzie więcej

Powyższe informacje z miejsca doprowadziły do niezliczonych spekulacji na temat tego, kogo jeszcze powinniśmy spodziewać się w przyszłorocznym filmie. Prawdopodobnie najgłośniej komentowaną listą jest ta, którą podzielił się serwis Discussing Film. Co prawda nie ma na niej żadnych niespodzianek, ale pozwala ona znacznie lepiej uzmysłowić sobie, kto jeszcze może oficjalnie dołączyć do obsady Doomsday.

Avengers: Doomsday - tych postaci wciąż nie ogłoszono. Kto może pojawić się w produkcji?

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

Film Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja 2026 roku.