Tekken 8 - lista grywalnych postaci. Kim będzie można zagrać w dniu premiery?

W połowie listopada do sieci trafił zwiastun Tekken 8, który prezentował nową bohaterkę, Reinę. Jednocześnie była to ostatnia postać, która znajdzie się w grze w momencie jej debiutu na rynku. Gracze będą mieli do wyboru łącznie 32 wojowników, wśród których znajdą się zarówno znajome twarze, jak i zupełnie nowe osoby, których nigdy wcześniej w tej serii nie widzieliśmy.

W poniższej galerii zebraliśmy dla Was wszystkie postacie z Tekken 8. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od poprzedniego zestawienia, tym razem opieramy się już nie na plotkach i przeciekach, a na w pełni oficjalnych i potwierdzonych przez Bandai Namco informacjach.

Tekken 8 - pełna lista postaci dostępnych na premierę

Poniższa lista zawiera wyłącznie tych bohaterów, którzy dostępni będą w dniu premiery. Z czasem doczekamy się bowiem pakietów DLC, które wprowadzą nowych wojowników, ale szczegóły na ich temat nie zostały jeszcze ujawnione.

Jin Kazama

Tekken 8 zadebiutuje 26 stycznia 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.