Bracia Russo powrócą za kamerą Avengers 5? Szef MCU odpowiada i mówi o budowie sagi [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Szybko Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars staną się najbardziej oczekiwanymi filmami nadchodzących lat. Marvel Studios egzekwuje swój plan skrupulatnie. Fani jednak zwrócili uwagę, że bracia Russo, reżyserzy Avengers: Koniec gry, wielokrotnie w wywiadach powtarzali o tym, jak marzą o reżyserii Secret Wars. Czy tak się stanie?

Avengers 5 - kto wyreżyseruje?

Kevin Feige, szef MCU i Marvel Studios w rozmowie z Deadline.com daje konkretną odpowiedź: bracia Russo nie wyreżyserują tych filmów o Avengers. Tłumaczy jednak, że chcą znaleźć jakiś projekt, który mogliby razem zrobić, ale na pewno nie będą to te dwa filmy o Avengers. Tak wyjaśnia kwestię braci Russo.

- Nie mamy reżysera do Secret Wars, ale w pewnym momencie zobaczycie ogłoszenia nowego reżysera. Nie, oni nie okłamują ludzi. Mówią prawdę. Są bardzo zajęci prowadzenie swojego imperium AGBO i dzięki temu świat jest lepszy.

Zobaczcie wideo z reakcją zebranych na panelu na ogłoszenie nowych Avengers.

Sceny po napisach wprowadzą do Avengers 5?

Dziennikarz comicbook.com zapytał Kevina Feige o sceny po napisach i czy plan jest taki, aby powoli wprowadzać widza w historię sagi prowadzącą do obu widowisk o Avengers.

- Prawda jest taka, że nie wszystkie nasze sceny po napisach dotyczą przyszłości. Była przecież scena jak jedzą shoarmę lub Kapitan Ameryka mówiący o nauce cierpliwości. Dlatego czasem czekasz na coś, co nie jest tego warte, ale dla nas to zawsze frajda. Nie chcemy, by one sprawiały wrażenie, że wszystkie są takie same. Dlatego niektóre sceny po napisach będą wprowadzać do sagi, inne nie. Niektóre filmy i seriale będą związane z większą historią, niektóre nie. To jest ważne,że możemy mieć samodzielne historie wprowadzające postacie jak Ms. Marvel i Moon Knight jako dodatek do tych powiązanych ze sobą i budujących większa historię.

Dlaczego nie ma filmów o Avengers w 4. i 5. fazie MCU? Kevin Feige tłumaczy, że z uwagi na liczbę projektów i niewielki okres czasu pomiędzy nimi tworzenie swego rodzaju kulminacji z Avengers nie było słuszne. Pierwsze 3. fazy kończyły się filmami o Avengers, ale tutaj zmieniono strategię. Feige wierzy, że słusznie było zostawić dwa filmy o Avengers jako kulminacja całej sagi.

- Zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko jest teraz inne niż w fazach 1, 2 i 3. Jest więcej projektów i mniej lat na ich pokazanie, więc tworzenie kulminacji nie było słuszne. Nie będziemy robić co 10 miesięcy kulminacji z filmem o Avengers.

Avengers 5 i 6 pojawią się na ekranach w 2025 roku.