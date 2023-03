Avengers 6 - Marvel zmienia plany? Plotka mówi o [SPOILER] częściach Secret Wars

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Znany insider z branży rozrywkowej, Alex Perez z The Cosmic Circus, spytał swoich obserwujących, czego nie spodziewają się na drodze do "filmów Secret Wars". Jeden z użytkowników zakwestionował, dlaczego użył liczby mnogiej w odniesieniu do Avengers 6. Odpowiedź wskazuje na to, że Marvel może podzielić widowisko na dwie części. Zobaczcie sami.

Avengers 6 - Marvel zmienia plany?

Wymianę zdań możecie zobaczyć poniżej. Alex Perez na pytanie o liczbę mnogą odpowiedział gifem z The Office z pytaniem, czy się zająknął. To wskazuje na to, że jeśli mówi prawdę, Marvel prawdopodobnie planuje podzielić Avengers 6 na dwie części.

https://twitter.com/alexfromcc/status/1637083188643151874

To nie pierwszy raz, gdy pojawia się taka plotka. Moderatorzy subreddita The Marvel Studios Spoilers wspomnieli już w lutym, że Marvel Studios zaczęło rozmowy na temat podzielenia Secret Wars na dwa filmy. Co więcej, ich zdaniem 7. faza MCU może być częścią sagi multiwersum, zamiast zaczynać coś nowego.

Jak myślicie, czy ta plotka okaże się prawdziwa?

Jak wiemy, komiksowe multiwersum Marvela jest niezwykle obszerne. Najważniejsi herosi mają wiele odpowiedników z innych rzeczywistości. Poniżej wyszczególniliśmy, naszym zdaniem, najbardziej interesujące wersje. Należy pamiętać, że galeria nie wyczerpuje tematu. Różnorakich wariantów superbohaterów Marvela jest tak dużo, że pokazanie wszystkich, byłoby karkołomnym zadaniem. Niemniej poniższe typy są bardzo interesujące. Może w końcu doczekamy się w MCU Hulka, Iron Mana i Capa jako czarnych charakterów?

Agent Venom - Flash Thompson połączony z symbiotem. Jest on agentem S.H.I.E.L.D i pojawiał się między innymi w serialach animowanych Ultimate Spider-Man i Avengers Assemble