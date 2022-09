Avengers 6: Secret Wars - jest kandydat na reżysera. To faworyt fanów MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Plotk apochodzi z podcastu The Weekly Planet Podcast dziennikarza Jamesa Clementa, który miał w przeszłości sprawdzone informacje. W segmencie Hot Scoop or Shot of Poop powołuje się on na swoje sprawdzone źródło. Kto więc jest kandydatem do reżyserii filmu Avengers 6: Secret Wars?

Avengers 6: Secret Wars - reżyser

Według jego źródła Ryan Coogler jest jednym z reżyserów, który rozmawia z Marvel Studios o zajęciu się filmem Secret Wars, który będzie wielkim finałem Sagi Multiwersum. Coogler to reżyser filmu Czarna Pantera i nadchodzącego widowiska Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Od ogłoszenia Avengers 6 jest on faworytem fanów MCU do zajęcia się tym filmem. Wszystko wskazuje na to po pierwszym zwiastunie, że Czarna Pantera 2 będzie jego kolejnym sukcesem, więc nikt nie jest zdziwiony, że to właśnie on może stanąć za kamerą tego filmu.

Na razie nie wiadomo, jaki inny reżyser może być brany pod uwagę. Ryan Coogler jest jedynym nazwiskiem, jakie pojawiło się na rynku i nie jest wykluczone, że ostatecznie to on stanie za kamerą.

Przypomnijmy, że reżyserem Avengers 5: The Kang Dynasty został Destin Daniel Cretton, twórca dobrze ocenianego widowiska Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Oba filmy pojawią się w kinach w 2025 roku. Na razie jest to plotka. Nie wiadomo, kiedy Marvel Studios będzie gotowe ogłosić reżysera.

Zobacz także:

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU

Na początku znajdują się daty z określonym dniem premiery, a na samym końcu te, w których podano jedynie sezon: czyli wiosna, lato, jesień.