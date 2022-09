Kevin Feige potwierdza - nie ma już Avengersów. Zastąpi ich nowa superbohaterska drużyna

Fot. Marvel

Avengersi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych drużyn superbohaterskich Marvela. Oryginalnie w MCU składała się z Kapitana Ameryki, Iron Mana, Hulka, Thora, Czarnej Wdowy i Hawkeye'a. Przechodziła przez wiele wzlotów i upadków, a ostatecznie po walce z Thanosem fani mogli pożegnać się ze Stevem Rogersem, Tonym Starkiem i Natashą Romanoff, zaś reszta członków odeszła w swoje strony. Wiele osób zastanawia się jednak: czy Avengersi, jako drużyna, wciąż działają?

The Marvels, Ironheart, Echo, Loki 2, Armor Wars - co pokazano na D23? Wielki powrót War Machine i [SPOILER]

Kevin Feige potwierdza - nie ma już Avengersów

Prezes Marvel Studios, Kevin Feige, odpowiedział na to pytanie ze sceny D23 Expo. Potwierdził, że po wydarzeniach z Avengers: Endgame organizacji Avengers obecnie nie ma już w MCU, za to są The Thunderbolts.

Za to gwiazda Anthony Mackie w wywiadzie dla portalu Variety dodał, że wszyscy Avengersi są teraz "bezrobotni" i pojawiła się nowa grupa.

Kim są Thunderbolts? Pełen skład

Thunderbolts to nowy film MCU o grupie antybohaterów. Podczas D23 Expo ogłoszono obsadę, która składa się z osób znanych z innych projektów MCU.

Red Guardian / David Harbour

W drużynie są Yelena Belova, Taskmaster, Bucky Barnes, John Walker, Red Guardian i Ava Starr jako Ghost. Przewodzić im będzie prawdopodobnie Valentina Allegra de Fontaine znana z serialu Falcon i Zimowy żołnierz, w którą wcieli się Julia Louis-Dreyfus.

Choć nie wiemy, co połączy tych bohaterów, to są spekulacje, że rząd będzie chciał stworzyć drużynę superbohaterów, którą będą mogli łatwo kontrolować - w przeciwieństwie do Avengersów.

Kiedy po raz ostatni zobaczymy Avengersów?

Avengersi powrócą jeszcze w Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars. Prawdopodobnie będzie im przewodzić Kapitan Ameryka - którym będzie Anthony Mackie.