Avengers 6: Secret Wars - szokujący złoczyńca to jedna z najpotężniejszych postaci z komiksów. Ta plotka zaskakuje

@MyTimeToShineH, czyli osoba dysponująca wiedzą o kulisach głośnych filmów, opublikowała prawdziwą bombę na temat Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars (wielkiego dwuodcinkowego finału Sagi Multiwersum). Już wcześniejsze przecieki zdradzały, że Marvel Studios chce sprawić, że Avengers: Koniec gry w porównaniu do nowych produkcji wyda nam się kameralnym filmem. Doniesienia od MyTimeToShine sprawdziły się wielokrotnie, ale nadal traktujemy je jako plotki. Prace nad scenariuszami wciąż trwają – mogą zostać wprowadzone różne zmiany i nowe pomysły.

Avengers: The Kang Dynasty - co wiemy?

Według informacji twórcy mają skupić się w historii na New Avengers. W skład grupy będą wchodzić bohaterowie, których znamy z 4. fazy MCU, a także postacie, których dopiero poznamy w 5. fazie. Tutaj też dojdzie do bitwy z Kangiem Zdobywcą i jego alternatywnymi wersjami z multiwersum, które również dopiero poznamy. Do sieci trafiła nowa grafika przedstawiająca Kanga.

Avengers: Secret Wars - nowe informacje

Podobno historia skupi się na superbohaterach z multiwersum i będzie opowiadana z ich perspektywy. Według MyTimeToShine zobaczymy, jak Wolverine (Hugh Jackman) i Spider-Man (Tobey Maguire) walczą razem z wrogami. Najwyraźniej twórcy chcą wykorzystać stary pomysł. O gościnnym występie Wolverine'a mówiło się przecież, gdy Sam Raimi robił pierwszą część Spider-Mana.

Avengers 6 - złoczyńca

Najwyraźniej Kang Zdobywca zostanie pokonany w Avengers 5, a w kolejnej części poznamy jego najpotężniejszy wariant zwany Beyonder. W komiksach Marvela ta postać nie ma związku z Kangiem, więc wprowadzona została zmiana, która ma stworzyć większe zagrożenie dla multiwersum. W pierwowzorze Beyonder to młody członek wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders i zarazem ucieleśnienie wymiaru Beyond-Realm. Debiutował w 1984 roku w pierwszym zeszycie oryginalnych Tajnych wojen. To właśnie on stworzył w nich Świat Bitewny – miejsce, w którym przetransportowani z Ziemi herosi i złoczyńcy mieli toczyć niekończące się walki. Jest złoczyńcą, który potrafi manipulować rzeczywistością do tego stopnia, że za pomocą jednej myśli może zniszczyć całe uniwersum bądź przejąć mentalną kontrolę nad wszystkimi istotami. W dodatku jego siła fizyczna wydaje się niczym nieograniczona.

Tytuł Secret Wars odnosi się do dwóch historii komiksowych. W jednej pojawia się właśnie Beyonder. Trudno powiedzieć, czy w filmie jego motywacje będą takie same, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy będą czerpać z tego komiksu.

W drugiej komiksowej historii Doktor Doom włada wieloma rzeczywistościami w multiwersum, które zostały połączone, by stworzyć nowy świat. Nie wiadomo jednak, czy twórcy wykorzystają ten motyw.

Avengers: Secret Wars – premiera 5 maja 2026 roku.

