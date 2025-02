Fot. Marvel

Do powrotu Matta Murdocka do świata Kinowego Uniwersum Marvela pozostał jeszcze lekko ponad miesiąc. Kampania promocyjna nowego serialu Disney+ wcale nie zwalnia, czego przykładem są nowe materiały artystyczne przedstawiające nowojorskiego mściciela i jego nemesis, Wilsona Fiska, w klasycznej, komiksowej oprawie. Pojawia się też coś, na co wszyscy fani czekali.

Jaka postać z komiksów może się pojawić 2. sezonie Daredevila?

Daredevil: Odrodzenie - nowe materiały promocyjne

Mowa mianowicie o charakterystycznym symbolu, który Daredevil nosi w komiksach na piersi. Bohater z oryginalnego serialu Netflixa nie mógł się takowym logo pochwalić. Nowa wersja z Daredevil: Odrodzenie również ma go nie mieć z tego, co do tej pory było wiadome, chociaż jego strój jest jaśniejszy i bardziej czerwony, co przypadło do gustu fanom komiksów.

Chociaż logo nie znajdzie się w samym serialu, to ukazano je na nowych materiałach promocyjnych. Sprawdźcie, jak się prezentuje!

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca.

Daredevil: Odrodzenie - zdjęcia

