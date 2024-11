Co ze scenariuszem do Mesjasza Diuny? Aktor ma złe wieści

fot. Legendary Pictures

Fani twórczości Franka Herberta mieliby problem z wyobrażeniem sobie lepszego roku od 2024. Na samym jego początku otrzymali doskonałą kontynuację kinowej adaptacji zaprezentowanej przez Denisa Villeneuve'a, która została uznana za sukces przez krytyków i jest w stanie to podeprzeć wynikami finansowymi, a teraz na platformie Max można oglądać dziejący się na dziesięć tysięcy lat przed filmami prequel, który również stoi na wysokim poziomie.

Diuna: Proroctwo nie każdemu jednak przypadła do gustu, a fani kinowej adaptacji czekają na kolejne doniesienia o planach na Mesjasza Diuny, czyli kolejną część z serii. To będzie jednocześnie ostatni film wyreżyserowany przez Denisa Villeneuve'a, który postanowił po nim pozostawić adaptacje w rękach innych osób jeśli znajdzie się na to zainteresowanie. Reżyser potwierdzał rozpoczęcie prac nad scenariuszem Mesjasza Diuny, a nowe światło rzuca Josh Brolin, czyli ekranowy Gurney Halleck. Niestety - nie ma dobrych wieści.

Nie mogę się doczekać, żeby kontynuować tę historię. Jeszcze nie dostaliśmy scenariusza. Mieliśmy go dostać kilka tygodni temu, ale czasem tak się dzieje. Zobaczę, co będziemy robić. Będę podekscytowany na cokolwiek.

Pomijając to, że książki Franka Herberta to niełatwy materiał do zaadaptowania, to takie opóźnienie może się też wiązać z koniecznością dostosowania terminów do największych gwiazd produkcji. W 2025 roku Zendaya będzie zajęta kręceniem Spider-Mana 4 oraz nowego filmu Christophera Nolana w niedużym odstępie czasu. Wszystko wskazuje na to, że takie opóźnienie jednocześnie oznacza, że Mesjasz Diuny rozpocznie zdjęcia na początku 2026 roku i w kinach mógłby się pojawić w roku 2027.

