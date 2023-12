What If...? - tak może wyglądać nowy skład Avengersów w 2. sezonie

Fot. Marvel

Na plakacie reklamującym 2. sezon What If...? widać Obserwatora w towarzystwie lewitujących ujęć z serialu. Na kadrach widać między innymi nową superbohaterkę, Kahhori, ale także grupę, która wygląda jak nowy skład Avengersów. Kto się w niej znalazł?

What If...? - tak może wyglądać nowy skład Avengersów

Na ujęciu widać szóstkę superbohaterów. Choć grafika jest niewyraźna, to można ich rozpoznać. Choć w większości trudno powiedzieć, z jakimi wersjami mamy do czynienia, to jedna postać wydaje się zupełnie inna, niż w pozostałych filmach i serialach MCU.

Wspomniany plakat.

What If...? - kiedy premiera 2. sezonu?

What If...? był pierwszym serialem animowanym MCU. Niemal każdy odcinek 1. sezonu pokazywał, co by było, gdyby najważniejsze wydarzenia z MCU przez jedną decyzję potoczyły się zupełnie inaczej. W tych alternatywnych wersach zdarzeń znani superbohaterowie na przykład zajmowali miejsca zupełnie innych herosów albo sami stawali się złoczyńcami.

2. sezon serialu animowanego What If...? zadebiutuje już 22 grudnia 2023 roku. Marvel testuje nową formę dystrybucji i na kolejne epizody nie będziemy musieli czekać tydzień - zamiast tego odcinki będą debiutować codziennie aż do 30 grudnia.

Naszą recenzję 1. odcinka 1. sezonu znajdziecie tutaj, a finału tutaj.