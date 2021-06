Avengers Campus - zainteresowani statuą Iron Mana naturalnej wielkości? Cena robi wrażenie

marvel

Avengers Campus to nowa i wielka cześć Disneylandu w Kalifornii, która jest inspirowana i poświęcona superbohaterom z MCU. Oficjalnie otwarcie nastąpiło 2 czerwca i było transmitowane na YouTubie. Zwykli widzowie będą mogli odwiedzić nowy park od 4 czerwca 2021 roku.

W kampusie przygotowano dla odwiedzających masę atrakcji, ale także umożliwiono zakupywanie niezliczonej liczby produktów związanych z Marvelem. Jednym z atrakcyjnych przedmiotów jest... zbroja Iron Mana naturalnej wielkości. Statua wystawiona została za 8 tysięcy dolarów. Posąg dostępny jest do zakupienia także w formie online i wzorowany jest na zbroi Mark III z filmu Iron Man. Zobaczcie zdjęcia:

Scott Drake, jeden z dyrektorów kreatywnych odpowiedzialnych za stworzenia parku twierdzi, że czerpali z 23 filmów MCU, ale także z 70 lat komiksów Marvela Ma być to immersyjne doświadczenia dla gości, które ma być oparte na opowiadanej historii specjalnie przygotowanej dla parku. Każdego dnia, gdy goście przybędą do Avengers Campus nie będą wiedzieć, co się wydarzy, kogo spotkają i z kim będą walczyć superbohaterowie.