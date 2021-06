Sprawa idealna - zwiastun 5, sezonu. Co się wydarzy?

fot. materiały prasowe

Sprawa idealna w końcu powraca z 5. sezonem. Będzie tutaj duża zmiana dynamiki pomiędzy Diane Lockhart (Christine Baranski) z Liz Lawrence (Andra McDonald). Diane jest zmuszona do zastanowienia się, czy to stosowne, by pomogła jej prowadzić kancelarią z czarnoskórymi prawnikami, gdy firma traci najlepszych adwokatów. Jest to część pomysłu twórców na poruszenie problemu dyskryminacji osób czarnoskórych i brak różnorodności rasowej w miejscach pracy, a nawet pojawi się wątek sytuacji ekonomicznej w trakcie pandemii koronawirusa.

W obsadzie są także Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier oraz Charmaine Bingwa. Za sterami ponownie stoją Robert i Michelle Kingowie, więc pełnią rolę showrunnerów, czyli wszystkie decyzje są podejmowane przez nich. Są oni również współtwórcami.

W gronie producentów ponownie są Ridley Scott, David W. Zucker, Brooke Kennedy, Liz Glotzer, William Finkelstein, Jonathan Tolins oraz Jacquelyn Reingold.

Sprawa idealna - premiera w USA odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, W Polsce dzień później na HBO GO.