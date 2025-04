Avengers: Doomsday – ważna lokacja z Wojny bez granic. Kolejna postać potwierdzona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Alex Perez z Cosmic Circus, w Avengers: Doomsday będą kręcone sceny w bazie Doktora Strange'a w Nowym Jorku. Sanctum Sanctorum pojawił się wcześniej między innymi w Avengers: Wojna bez granic oraz Spider-Man: Bez drogi do domu. Na razie nie wiadomo, jaką rolę odegra ta lokacja w nowej historii.

Walkiria w Avengers: Doomsday?

Tessa Thompson została zauważona w Londynie, gdzie będą kręcone zdjęcia do Avengers: Doomsday. Dodatkowo aktorka opublikowała relację na Instagramie ze świętowania urodzin Pedro Pascala, który w filmie wciela się w Reeda Richardsa. Na podstawie tych sygnałów pojawiły się spekulacje, że Walkiria może wrócić na ekran. Marvel Studios nie potwierdziło jeszcze udziału aktorki w obsadzie.

Avengers: Doomsday bez Eternals?

Wszystko wskazuje na to, że postacie z Eternals mogą się nie pojawić w nadchodzącym filmie. Tak sugeruje również Lauren Ridloff, która wcieliła się w Makkari. Nie wiadomo, czy Marvel Studios w ogóle planuje wracać do tej krytykowanej przez widzów produkcji. Niewykluczone jednak, że zmieni się to w Avengers: Secret Wars.

Zdjęcia startują niebawem

Prace z aktorami mają ruszyć w najbliższym czasie. Według najnowszych informacji finalizowane są ostatnie przygotowania do zdjęć. Premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na maj 2026 roku.