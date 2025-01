Avengers: Doomsday oficjalnie bez legendy MCU! Marvel trzyma TĘ postać na Secret Wars

Marvel

To już oficjalne: Doktor Strange nie pojawi się w filmie Avengers: Doomsday - wszystkie wcześniejsze spekulacje na temat udziału tej postaci w ekranowej historii o Mścicielach okazały się całkowicie błędne. Taki obrót spraw wyjawił nie kto inny jak sam Benedict Cumberbatch, który udzielił obszernego wywiadu dla serwisu Variety. Aktor z całą pewnością powiedział w nim więcej o projektach Marvela ze swoim udziałem niż powinien, ujawniając choćby, że Doktor Strange odegra kluczową rolę w innej produkcji MCU, Avengers: Secret Wars.

Cumberbatch dał do zrozumienia, że robi sobie "chwilową przerwę" od Kinowego Uniwersum Marvela w filmie Avengers: Doomsday, ponieważ grana przez niego postać "nie pasuje do tej części historii". Zdumiony dziennikarz dopytywał, czy aktor właśnie nie zdecydował się na ogromny spoiler, na co Brytyjczyk w swoim stylu odparł: "Piep... to!". Z rozmowy dowiadujemy się też, że pierwotnie plany co do Doktora Strange'a były zupełnie inne, ale sytuacja uległa zmianie po ujawnieniu faktów o przemocowych zachowaniach Jonathana Majorsa, ekranowego Kanga.

Aktor przyznaje, że pomimo tego jego postać "jest zasadniczo centralną dla kierunku, w jaki mogą potoczyć się sprawy" i zobaczymy jej "dużo" w zaplanowanym na 2027 rok filmie Avengers: Secret Wars. Co więcej, Benedict Cumberbatch sugeruje nawet powstanie trzeciego samodzielnego filmu o byłym Najwyższym Magu, jednak gdy tylko rozmowa zeszła na ten temat, Brytyjczyk postanowił go ukrócić, decydując się na zachwalanie swojej współpracy z Marvel Studios:

Oni są bardzo otwarci na dyskusję o kierunkach, w których teraz podążymy. Kogo widziałbyś jako scenarzystę i reżysera następnego filmu? Z których komiksów chciałbyś skorzystać, aby Strange mógł się dalej rozwijać? To przecież tak złożona postać. Wewnętrznie sprzeczny, niespokojny człowiek, który ma nadludzkie zdolności - jest tu wiele rzeczy, którymi możemy się bawić.

Z raportu Variety poznajemy również inne smaczki związane z udziałem Cumberbatcha w MCU:

aktor miał nie wiedzieć, że Robert Downey Jr. wraca do Marvel Studios w roli Doktora Dooma - odkrył to wraz z innymi po ujawnieniu faktu na zeszłorocznym Comic-Conie; z miejsca wysłał SMS-a do Kevina Feige o treści: "Co jest, kur...?", po chwili dodając drugiego: "To to dobre co-jest-kur..., w tym znaczeniu";

Cumberbatch przyznaje, że portretując Strange'a w 2016 roku czuł, jakby jego postać była "trochę sztywna"; zmienił jednak podejście do swojej gry po tym, gdy zobaczył, w jaki sposób Downey Jr. bawi się rolą Iron Mana w Spider-Man: Homecoming;

na planach filmów Wojna bez granic i Koniec gry Downey Jr. ironizował z Cumberbatcha, nazywając go "Panem Szekspirem" i odwołując się do portretowania przez nich obu tej samej postaci - Sherlocka Holmesa;

to Cumberbatch nauczył płakać Toma Hollanda na zawołanie: "Oddychaj przez przeponę, jednocześnie wykorzystując te same mięśnie, których używasz do wzbudzenia śmiechu".

Aktor stwierdził również dosadnie, że niekoniecznie chce wracać do roli Sherlocka Holmesa, przyznając żartobliwie, że nakłoniłaby go do tego jedynie "góra pieniędzy".

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja 2026 roku.