Znamy skład Avengers w Doomsday! Doom też ma drużynę - to znane postacie Marvela

Film Avengers: Doomsday już teraz wywołuje wśród fanów Marvela olbrzymie emocje. Jesteśmy jednak niemal pewni, że najnowsze informacje na temat przyszłorocznej produkcji MCU tylko podgrzeją i tak niebywale gorącą atmosferę. W sieci właśnie pojawił się skład grupy Avengers, której liderem będzie Sam Wilson. Na tym wcale nie koniec - wygląda na to, że główny złoczyńca, Doktor Doom, też zgromadzi wokół siebie drużynę, którą mają tworzyć postacie znane z filmów Marvela.

Źródłem powyższych rewelacji jest zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii produkcji superbohaterskich Alex Perez z portalu The Cosmic Circus. W trakcie sesji Q&A z czytelnikami odpowiedział on na szereg pytań związanych z Avengers: Doomsday i Secret Wars, jak również z innymi projektami MCU. Zacznijmy od najważniejszych doniesień: w grupie Mścicieli pod wodzą Sama Wilsona mają znaleźć się Joaquin Torres aka Falcon, Carol Danvers aka Kapitan Marvel, Bruce Banner aka Hulk, Wong i Shang-Chi. Nie jest wykluczone, że dołączy do nich She-Hulk.

Przypomnijmy, że od dawna spekuluje się, iż w filmie braci Russo zobaczymy aż trzy drużyny herosów: Avengers (kieruje nimi Sam Wilson), New Avengers (członków Thunderbolts) i Young Avengers, przy czym ci ostatni prawdopodobnie będą działać pod nazwą Champions.

Perez rzuca też nowe światło na samego Doktora Dooma. Wyjawia on, że na ekranie na pewno pojawi się ojczyzna antagonisty, Latveria, której łotr był później niepodzielnym władcą. Co więcej, złoczyńca też dostanie do pomocy swoją drużynę, której członków "już poznaliśmy". Wszystko wskazuje na to, że chodzi tu o postacie pokazane wcześniej w filmach Marvel Studios bądź też ich warianty z innych zakątków multiwersum.

Iluminaci mieli powrócić do MCU

Według scoopera na wstępnym etapie prac nad scenariuszem rozważano nawet skorzystanie z grupy Iluminatów, którą mieliby tworzyć Doktor Strange, Reed Richards, Charles Xavier, Beast i być może nawet aktorska wersja... Miguela O'Hary, pokazanego wcześniej w animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum - wszystkie te postacie w swoich rzeczywistościach zajmowały się tematyką multiwersum. Marvel najprawdopodobniej porzucił ten pomysł, zdając sobie sprawę, że uśmiercenie wprowadzonych w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu Iluminatów przez Scarlet Witch wyeksploatowało cały wątek.

Dziennikarz dodaje, że Marvel ogłosi nazwiska kolejnych członków obsady przed lipcowym Comic-Conem, w Doomsday i/lub Secret Wars zobaczymy postacie Marvela spoza MCU (np. członków którejś z filmowych Fantastycznych Czwórek), a fani powinni porzucić nadzieję, że Dom Pomysłów po obu produkcjach o Mścicielach zdecyduje się raz jeszcze podejść do wątku inwazji Skrulli z serialu Tajna inwazja.

Luke Cage i Iron Fist nadchodzą

Poznaliśmy też kilka smaczków związanych z innymi projektami Marvela:

W serialu Daredevil: Odrodzenie pojawią się Luke Cage i Iron Fist, choć nie jest jasne, czy dojdzie do tego już w 2. sezonie;

Iron Fist powróci do dawnych działań po tym, gdy "młodszy bohater nowej generacji wyciągnie go z dołka", jednocześnie dostrzegając w Żelaznej Pięści swojego mentora;

Jessica Jones pomoże Daredevilowi w tworzeniu armii do walki z Kingpinem;

W filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zobaczymy montaż, który najpierw pokażę genezę mocy tytułowych bohaterów, a później ich działania na przestrzeni lat - cała sekwencja nie będzie jednak zbyt długa.

Wolverine mógłby "zniszczyć" Avengers: Doomsday?

Na deser zostawiamy Wam odpowiedź Hugh Jackmana na pytanie o to, czy zobaczymy go w Doomsday:

Naprawdę nie mam w tej kwestii nic do dodania, a gdybym nawet miał, to znalazłbym dobry sposób na to, aby tego nie mówić. Gdyby Wolverine był w tym filmie, zdominowałby go i zniszczył - to byłby jednoosobowy spektakl!

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja przyszłego roku.