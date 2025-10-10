placeholder
Tego Spider-Mana w Avengers: Doomsday nie będzie. Aktor stawia sprawę jasno - jest "ale"

Jeden z aktorów wcielających się w rolę Spider-Mana kategorycznie wykluczył swój występ w Avengers: Doomsday. Nie oznacza to jednak, że w filmie MCU nie zobaczymy żadnego Pajączka - sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do Secret Wars. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  avengers: doomsday 
Spider-Man Andrew Garfield avengers: secret wars Tobey Maguire
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Tobey Maguire - Tom Holland - Andrew Garfield Marvel/Sony/Collider
Fani Marvela od dawna zastanawiają się nad tym, ilu Spider-Manów zobaczymy w filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars. W tej sprawie do sieci raz po raz trafiają nowe, często wzajemnie wykluczające się doniesienia. Teraz do całej kwestii postanowił ustosunkować się sam Andrew Garfield, który w wywiadzie dla GQ rzucił nieco światła na swoją przyszłość w Kinowym Uniwersum Marvela. 

Najważniejsza wiadomość: Garfielda w Avengers: Doomsday nie będzie. Pytany o udział w przyszłorocznej produkcji sam zainteresowany odpowiedział:

Nie, jednoznacznie, kur..., nie będzie mnie tam!

Zupełnie inaczej aktor odniósł się do potencjalnego występu w Secret Wars:

Dowiecie się! Jak teraz reaguję - czy to irytacja? Nie mam pojęcia. Nie wiem, dowiecie się tego. 

W rzeczonej rozmowie Garfield wyjawił też, z którymi postaciami MCU chciałby spotkać się na ekranie (Wolverine i Venom), kto wygrałby w pojedynku Spider-Manów portretowanych przez niego i Toma Hollanda ("Nie walczylibyśmy - jesteśmy przyjaciółmi") i dał jasno do zrozumienia, że jest wielkim fanem filmów animowanych z serii Spider-Man Uniwersum

Już po ukazaniu się wywiadu postanowił go skomentować scooper MyTimeToShineHello, który sugeruje, że choć Garfielda w Doomsday nie zobaczymy, na ekranie może pojawić się Tobey Maguire.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: GQ/MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  avengers: doomsday 
Spider-Man Andrew Garfield avengers: secret wars Tobey Maguire
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

