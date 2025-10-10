Tego Spider-Mana w Avengers: Doomsday nie będzie. Aktor stawia sprawę jasno - jest "ale"
Jeden z aktorów wcielających się w rolę Spider-Mana kategorycznie wykluczył swój występ w Avengers: Doomsday. Nie oznacza to jednak, że w filmie MCU nie zobaczymy żadnego Pajączka - sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do Secret Wars.
Fani Marvela od dawna zastanawiają się nad tym, ilu Spider-Manów zobaczymy w filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars. W tej sprawie do sieci raz po raz trafiają nowe, często wzajemnie wykluczające się doniesienia. Teraz do całej kwestii postanowił ustosunkować się sam Andrew Garfield, który w wywiadzie dla GQ rzucił nieco światła na swoją przyszłość w Kinowym Uniwersum Marvela.
Najważniejsza wiadomość: Garfielda w Avengers: Doomsday nie będzie. Pytany o udział w przyszłorocznej produkcji sam zainteresowany odpowiedział:
Zupełnie inaczej aktor odniósł się do potencjalnego występu w Secret Wars:
W rzeczonej rozmowie Garfield wyjawił też, z którymi postaciami MCU chciałby spotkać się na ekranie (Wolverine i Venom), kto wygrałby w pojedynku Spider-Manów portretowanych przez niego i Toma Hollanda ("Nie walczylibyśmy - jesteśmy przyjaciółmi") i dał jasno do zrozumienia, że jest wielkim fanem filmów animowanych z serii Spider-Man Uniwersum.
Już po ukazaniu się wywiadu postanowił go skomentować scooper MyTimeToShineHello, który sugeruje, że choć Garfielda w Doomsday nie zobaczymy, na ekranie może pojawić się Tobey Maguire.
Najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku. Avengers: Endgame nisko, tylko jeden tytuł z ostatnich 5 lat
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: GQ/MyTimeToShineHello
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat