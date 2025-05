Fan włamał się na plan Avengers: Doomsday. Czego się dowiedział?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Marvel Studios od lat słynęło z pieczołowitych zabezpieczeń swoich produkcji i utrzymywania tajemnic przed szeroką publicznością. Tymczasem niedługo po rozpoczęciu zdjęć do ich flagowego filmu doszło do nagranego włamania na teren planu zdjęciowego Avengers: Doomsday.

Marvel ma faworytkę do roli Storm. Latała na miotle w Wicked, a teraz przesiądzie się na błyskawice

Co ujawniło nagranie? Trudno powiedzieć wprost. Podpis w jego trakcie sugeruje zobaczenie Simu Liu na planie, ale z daleka trudno ocenić, czy jest to prawda. Wskazówką jest też miejsce zwane "The Webslingers Inn.", co wydaje się oczywistym nawiązaniem do Spider-Mana. Tu również pojawia się kilka znaków zapytania. To może być jedynie zabawna nazwa dla obszaru cateringowego dla członków produkcji i obsady, ale fani rzucają inną teorią. Kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się mnóstwo szkiców koncepcyjnych z Avengers: Doomsday. Oficjalnie temu zaprzeczono, ale na jednej z tamtejszych prac znalazł się bar, w którym przesiadywali Young Avengers, Star-Lord oraz Wong. Scooper MyTimeToShineHello, którego informacje często się sprawdzały, informował również o tym, iż bar w Madripoorze pojawi się w superprodukcji Marvela. Ta lokacja zadebiutowała w MCU za sprawą serialu Falcon i Zimowy żołnierz, a w komiksach miała znaczenie chociażby dla Wolverine'a.

W Internecie nic jednak nie ginie. Poniżej dostępne jest nagranie z planu:

Nagranie zostało pierwotnie opublikowane na TikToku, ale już je usunięto. Autor zaznacza jednak, że "szkody zostały już wyrządzone. Płaczcie dalej" i zapowiada publikacje kolejnych materiałów z planu zdjęciowego:

Avengers: Doomsday - kogo brakuje w obsadzie?

Oto lista postacie z filmów i seriali, którzy nie zostali ogłoszeni: