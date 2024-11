Zmarł Jim Abrahams. To jeden z twórców Nagiej broni oraz Czy leci z nami pilot?

for. YouTube (CBS Mornings)

W wieku 80 lat zmarł Jim Abrahams, mistrz komedii i hollywoodzkich pastiszów. O jego śmierci poinformował syn, Joseph Abrahams.

Jim Abrahams należał do tercetu komediowego, w którego skład wchodzili bracia David oraz Jerry Zucker. To właśnie on był odpowiedzialny za stworzenie scenariuszy lub reżyserię takich klasyków komedii, jak Czy leci z nami pilot?, Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Hot Shots! czy Straszny Film 4.

Kim był Jim Abrahams?

Jim Abrahams urodził się 10 maja 1944 roku w Shorewood. To amerykański pisarz, scenarzysta, reżyser oraz producent wykonawczy. W karierze dostawał nominacje m.in. do nagrody BAFTA (Czy leci z nami pilot?) czy Emmy (Brygada specjalna). W połowie lat 70. stworzył tercet ze swoimi dwoma przyjaciółmi z dzieciństwa. Przez resztę kariery wspólnie tworzyli kolejne scenariusze i filmy komediowe, które często parodiowały produkcje znane z Hollywood. Wszystko zaczęło się od filmu The Kentucky Fried Movie z 1977 roku, ale to wielki hit, który pojawił się trzy lata później, czyli Czy leci z nami pilot? otworzył im drzwi do wielkiej kariery.

W jej trakcie parodiowali m.in. takie serie jak Mission: Impossible, James Bond, Zabójcza broń czy Krzyk.