Peacemaker kontra przerażający kosmita i... jego szczur? Nowe zdjęcie z planu i opis fabuły 2. sezonu

fot. Max

Reklama

Przyspiesza promocja 2. sezonu Peacemakera, serialu stworzonego przez Jamesa Gunna. W obliczu sukcesów Supermana w kinach, HBO Max zdecydowało się na podzielenie nowym zdjęciem z planu nadchodzącego serialu DCU. Reżyser i kierownik uniwersum jest w towarzystwie... kosmity.

Fakty i ciekawostki o wszystkich członkach Fantastycznej 4. Co trzeba o nich wiedzieć?

Na nowo opublikowanym zdjęciu z planu 2. sezonu Peacemakera, widzimy Jamesa Gunna w towarzystwie niezidentyfikowanego kosmity podpisanego jako "gumowy potwór i mały szczur będący jego koleżką." Fani od razu rozpoczęli spekulacje: możliwe, że jest to przedstawiciel rasy Krolotean, inną opcją jest Hellgrammite, choć nie przypomina tak bardzo siebie z komiksów. Trudno też powiedzieć, czy będzie to nowy przeciwnik czy sojusznik Peacemakera.

ROZWIŃ ▼

Opublikowano też oficjalny opis fabuły 2. sezonu.

Peacemaker: sezon 2 - opis fabuły

W 2. sezonie Peacemaker odkrywa alternatywny świat, w którym wszystkie jego marzenia się spełniły. To odkrycie zmusza go jednak do zmierzenia się twarzą w twarz ze swoją traumatyczną przeszłością i zadbania o własną przyszłość.