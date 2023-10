Avengers - portali w Endgame mogło nie być. Dlaczego w zwiastunie Infinity War pokazano Hulka?

Marvel

Dan Deleeuw, odpowiadający za efekty wizualne w kilku odsłonach Kinowego Uniwersum Marvela i jednocześnie reżyser drugiego odcinka 2. sezonu serialu Loki, udzielił serwisowi Comicbook obszernego wywiadu, w którym rzucił nowe światło na kulisy powstawania produkcji Avengers: Endgame i Infinity War. Filmowiec poruszył m.in. kwestię słynnej sceny z portalami i pokazania Hulka w zwiastunie drugiej z tych ekranowych historii.

Jak się teraz okazuje, sekwencja ukazująca powracających w Końcu gry herosów mogła wyglądać inaczej:

Mieliśmy wiele różnych pomysłów. Istniała wersja tej sceny, w której wszyscy aktorzy byli razem, to było jak długie, panoramiczne ujęcie. Wielkie, monumentalne, kosztowne - ale nie działało tak, jak chcieliśmy. Uzgodniliśmy między sobą, że musimy skupić się na portalach i wybrać, kto i kiedy się w nich pojawia. Już na początku wiedzieliśmy, kto przeżyje i powróci, ale musieliśmy to wszystko spowolnić, by dać widzom szansę na powitanie swoich bohaterów. To było niezwykle interesujące pod każdym względem. "No dobrze, teraz wchodzą Strażnicy Galaktyki, ale Star-Lord dopiero na końcu". Wszystko to zostało dopracowane, żeby wywołało emocje.

Deleeuw wyjawił też, dlaczego w trailerze Wojny bez granic zobaczyliśmy biegnącego w trakcie bitwy w Wakandzie Hulka, choć koniec końców w samym filmie tę wersję postaci widzieliśmy jedynie na początku:

To miało przechytrzyć fanów, nie brałem w tym udziału, ale cała sekwencja byłaby olbrzymim spoilerem. Nie chcieliśmy po prostu na etapie kampanii promocyjnej pokazywać Profesora Hulka. W pierwotnym założeniu, gdy Hulk i Bruce Banner kłócili się ze sobą w Hulkbusterze, ta scena miała skończyć się wyjściem Hulka - nie wiedzieliśmy jednak, że to będzie Profesor Hulk.

Co ciekawe, przebieg tej sceny był zgodny z innym z niezrealizowanych w MCU pomysłów - w filmie Avengers: Czas Ultrona Iron Man w swojej zbroi miał w podobny sposób kłócić się z Ultronem, by ostatecznie wydostać się z pancerza.

