Avengers: Endgame - zniszczenie tarczy Capa mogło być bardziej widowiskowe. Ależ moc! [SZKIC]

Wszyscy fani filmu Avengers: Endgame zapewne zgodzą się z twierdzeniem, że to szczytowe osiągnięcie MCU w kwestii tzw. fanserwisu było najeżone licznymi symbolami. Jednym z tych najważniejszych stało się zniszczenie tarczy Kapitana Ameryki. Przypomnijmy, że doszło do tego w trakcie pojedynku Trójcy, Capa, Iron Mana i Thora, z Thanosem. Szalony Tytan używając swojego potężnego ostrza zaczął z potworną siłą uderzać w wykonany z vibranium przedmiot, doprowadzając do jego przepołowienia. Jeszcze przed otwarciem się portali Steve Rogers wstał do pojedynku z całą armią złoczyńcy, zakładając resztkami sił zniszczoną tarczę.

Jak się teraz okazuje, rozbicie przedmiotu mogło na ekranie wyglądać zupełnie inaczej. Taki obrót spraw wyjawił Ryan Meinerding, grafik stojący na czele rozwoju wizualnego w Marvel Studios. Zamiast przepołowienia tarczy, mieliśmy więc zobaczyć jej całkowite roztrzaskanie - w dodatku Thanos w tym wariancie uderzał w sam środek przedmiotu. Spójrzcie sami:

Avengers: Endgame - szkic koncepcyjny

Warto zauważyć, że tak przedstawiona w filmie Avengers: Koniec gry sekwencja oddawałaby całą potęgę Szalonego Tytana; na grafice koncepcyjnej nie ma on bowiem na sobie Rękawicy Nieskończoności.