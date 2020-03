Marvel - Avengers, bójcie się! Nadciąga złowrogi Namor, i to z mocą [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w ostatnim czasie mocno namieszał w świecie komiksowych Avengers. Wracający z zaświatów Phil Coulson zaczął organizować drużynę Squadron Supreme na polecenie Mephisto; ten ostatni z kolei w swoim złowrogim planie wykorzystuje również wampiry i mieszkańców Atlantydy. Tymczasem jej władca, Namor the Sub-Mariner, lada moment wejdzie w posiadanie niewyobrażalnej potęgi, wchłaniając moc Phoenixa, tę samą, którą znamy już z opowieści o Jean Grey.

Przypomnijmy, że Namor jest jedną z najstarszych postaci Domu Pomysłów - w komiksach debiutował w 1939 roku. Geny przekazane mu przez ojca-człowieka i matkę-księżniczkę Atlantydy sprawiły, że zyskał on cały szereg supermocy, w tym nadludzką siłę i zdolność kontrolowania morskich stworzeń. Z czasem historia Sub-Marinera ewoluowała, a on sam był najczęściej przedstawiany jako antybohater, stający się raz sojusznikiem, raz zaś przeciwnikiem Mścicieli i Fantastycznej Czwórki.

W ostatnim komiksie Avengers #32, którego scenarzystą jest Jason Aaron, Namor od samego początku jest przytłoczony faktem, że ludzka cywilizacja okazuje Atlantydzie coraz mniej szacunku. Jeden z podmorskich mieszkańców (wyraźnie inspirowany przez Mephisto) zacznie namawiać bohatera do podjęcia walki z Avengers, sugerując jednocześnie, że jego sojusznikami mogłaby stać się tworzona w Rosji nacja wampirów. Sub-Mariner będzie jednak gotował się do batalii szukając drogi do wejścia w posiadanie mocy Phoenixa.

W tym miejscu warto podkreślić, że Mephisto realizuje swój szeroko zakrojony plan kilku zmasowanych uderzeń na Avengers. Mściciele mają zakaz wstępu do Wakandy, Coulson organizuje przeciwko nim Squadron Supreme, Drakula uczynił Czarnobyl stolicą swojego wampirzego królestwa, a tajemniczy przywódca grupy Zimowa Straż zamordował swojego kamerdynera tuż po tym, jak ten zaledwie... wspomniał o Avengers.

Dziennikarze portalu Screen Rant spekulują jednak, że walka herosów z obdarzonym mocą Phoenixa Namorem może mieć drugie dno - Sub-Mariner wydaje się bowiem podążać własną ścieżką w całej rozgrywce, starając się w pierwszej kolejności rozliczyć z mającą śmiercionośny wpływ na Atlantydę organizacją Roxxon. Nie jest więc wykluczone, że koniec końców, po batalii z Mścicielami, zostanie on ich sojusznikiem.

