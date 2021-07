Prehistoryczni Avengers vs. Eternals - wielka bitwa nadchodzi

Marvel

Dom Pomysłów ogłosił powstanie one-shotu Eternals: Celestia, za który mają odpowiadać scenarzysta Kieron Gillen i rysowniczka Kei Zama. Reklamowany jako "wiele wnoszący, nowy rozdział komiksowych Przedwiecznych" zeszyt pokaże starcie członków tej rasy z prehistorycznymi Avengers Miliona Lat Przed Naszą Erą.

Opowieść będzie jednocześnie tie-inem do zasadniczej serii, za którą odpowiadają Gillen i Esad Ribic. Według oficjalnego opisu fabuły głównymi bohaterami są Ajak i Makkari, którzy próbując odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania "znajdą się w samym centrum wielkiej bitwy z pradawną wersją Mścicieli". Zdarzenie to doprowadzi również do "wstrząsów" w rzeczywistości Przedwiecznych.

Tak prezentuję się okładki:

Eternals: Celestia - okładki

W wywiadzie promocyjnym Gillen stwierdził, że od zawsze kochał postacie Przedwiecznych, a ich połączenie z prehistorycznymi Mścicielami jest dla niego zaszczytem. Po zobaczeniu jeżdżącego na mamucie Ghost Ridera (znana okładka z komiksu pokazującego Avengers Miliona Lat Przed Naszą Erą) nie spodziewał się jednak, że kiedykolwiek będzie miał ku temu okazję.

Zeszyt Eternals: Celestia #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 6 października.